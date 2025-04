EQS-News: Turbon AG / Schlagwort(e): Stellungnahme/Sonstiges

Corporate News der Turbon AG

Warnung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht vor Anbieter von Finanz-, Wertpapier- und Kryptowerte-Dienstleistungen unter "Turbon" / Website "turbon.co"

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") hat heute, 29. April 2025, eine Warnung vor Finanz-, Wertpapier- und Kryptowerte-Dienstleistungen veröffentlicht, die unter dem Namen "Turbon" über die Website "turbon.co" von einem angeblich in London, Vereinigtes Königreich, ansässigen Betreiber angeboten werden. Die Warnung kann unter folgendem Link auf der Website der BaFin eingesehen werden:

https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Verbrauchermitteilung/unerlaubte/2025/meldung_2025_04_29_turbon_co.html;jsessionid=C76326D8FE083B5DE452EA288F1BE340.internet961

Diese Aktivitäten haben nichts mit der Turbon AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften zu tun. Sie sind weder von der Turbon AG noch von einer ihrer Tochtergesellschaften veranlasst, noch ist uns der Betreiber der Webseite und Anbieter dieser Dienstleistungen bekannt. Die dort angebotenen Dienstleistungen gehören auch nicht zu Aktivitäten, die die Turbon-Gruppe verfolgt.

Die Turbon AG mit Sitz in Hattingen, Nordrhein-Westfalen, blickt auf über 60 Jahre Unternehmensgeschichte zurück und agiert heute als Managementholding einer breit diversifizierten, international tätigen Unternehmensgruppe. Mit Produktions- und Montagestandorten in Deutschland, Rumänien, der Tschechischen Republik, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, und Thailand sowie einer nahezu globalen Vertriebs- und Logistikstruktur, ist die Turbon Gruppe fast weltweit präsent und beschäftigt rund 530 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 30 Ländern. Unser Fokus liegt auf operativer Exzellenz und der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Geschäftsmodelle. Zudem identifizieren wir aktiv neue Beteiligungsmöglichkeiten, um durch strategische Partnerschaften, Joint Ventures oder Unternehmensnachfolgen weiteres Wachstum zu generieren.

Die Geschäftsaktivitäten der Tochtergesellschaften, an denen die Turbon AG allein oder mehrheitlich beteiligt ist, sind in drei Segmente unterteilt: Turbon.Electrics/Electronics, Turbon.Consumables und Turbon.Services.

Im Segment Turbon.Electrics/Electronics (Turbon.E/E) sind alle Aktivitäten zusammengefasst, die die Entwicklung und Herstellung von elektrischen und elektronischen Baugruppen (Electronic Manufacturing Services - EMS), Kabeln und Kabelbäumen (Harness Assembly) sowie Assembly (das Montieren verschiedener Komponenten zu einem Fertig- oder Vorprodukt) zum Gegenstand haben. Zurzeit ist die Turbon AG teils direkt, teils über Zwischenholdings an verschiedenen Unternehmen beteiligt, die im Bereich der Kabelkonfektionierung in der Tschechischen Republik und Rumänien, im Bereich der Electronic Manufacturing Services in Deutschland und Rumänien sowie im Bereich Assembly in Rumänien und Thailand tätig sind. Die Kundenstruktur im Segment Turbon.E/E ist diversifiziert und erstreckt sich über unterschiedliche Branchen und Regionen. Hauptmärkte sind Europa und die Vereinigten Staaten von Amerika; einen geringeren Teil der Umsätze im Bereich Turbon.E/E erzielen wir auch mit Kunden im Nahen Osten und einzelnen Ländern Afrikas.

Im Segment Turbon.Consumables haben wir die Aktivitäten unserer Gesellschaften im Nahen Osten zusammengefasst. In Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, verarbeiten wir Rohmaterialien zu bedruckten und unbedruckten Papierprodukten (wie etwa Kassenrollen, Rollen für POS Terminals, Eintrittskarten), stellen Papierprodukte mit besonderen Sicherheitsanforderungen (wie z.B. Scheckbücher) her. Über die selbst produzierten Produkte hinaus vertreiben wir mittlerweile ein breites Sortiment nicht von uns hergestellter Produkte und haben uns insbesondere bei grenzüberschreitend tätigen Kunden in Richtung "Single Source Supplier" im hochregulierten Nahen Osten etabliert. Die starke Präsenz in den meisten Regionen des Nahen Ostens macht uns zunehmend auch zu einem interessanten Ansprechpartner für den Vertrieb von Produkten für solche Hersteller, die aufgrund der in der Region bestehenden hohen regulatorischen Anforderungen keine eigene Struktur aufbauen aber gleichwohl ihre Produkte in der dynamisch wachsenden arabischen Welt vertreiben möchten. Die Kundenstruktur ist diversifiziert und reicht von Banken und Finanzinstitutionen über große Restaurant- und Kaffeehausketten sowie große Retailer bis zu spezialisierten Wiederverkäufern. Die Geschäftstätigkeit konzentriert sich geografisch auf den arabischen Raum sowie einzelne Länder Afrikas (insbesondere Ägypten und Südafrika) und Südostasiens.

Die Geschäftstätigkeit der im Segment Turbon.Services zusammengefassten Gesellschaften bezieht sich derzeit in erster Linie auf die Zurverfügungstellung von Druckern und Druckerverbrauchsmaterialien sowie die Erbringung von Dienstleistungen rund um Drucker (sog. Managed Print Services) und die Beratung bei der Optimierung von Geschäftsabläufen in Unternehmen durch stärkere Nutzung von Softwarelösungen. Die Geschäftstätigkeit konzentriert sich geografisch auf Europa, insbesondere Deutschland, sowie Nordamerika. In Deutschland ist die Kundenstruktur mittelständisch geprägt, während wir in Nordamerika ausschließlich Großkunden bedienen.

Hattingen, 29. April 2025

Turbon AG

