ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat die DWS-Aktie nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Analyst Michael Werner hatte laut einer am Dienstag vorliegenden Studie bereits eine negative Aktienreaktion erwartet. Er begründete dies damit, dass die positive Entwicklung des Fonds-Anbieters "ausschließlich sonstigen Erträgen" zu verdanken gewesen sei, was nicht nachhaltig sein dürfte. Die Verwaltungsgebühren hätten zudem die Erwartungen verfehlt und auch das verwaltete Vermögen. Insgesamt rechnet er mit wachsenden Zweifeln an der Fähigkeit der DWS, ihr angestrebtes Verhältnis von Verwaltungsaufwand zum operativen Gesamtertrag von unter 59 Prozent für 2025 zu erreichen./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2025 / 06:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2025 / 06:19 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000DWS1007