Berlin (ots) -Lena Ganschow wird die neue Moderatorin von "Kontraste", dem Politikmagazin vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) im Ersten. Ihre erste Sendung präsentiert Lena Ganschow am 8. Mai 2025 um 21.45 Uhr. In der Sendung wird es unter anderem um eine neue Welle rechtsradikaler Gewalt und illegale Praktiken im EU-Parlament gehen.Katrin Günther, geschäftsführende rbb-Programmdirektorin: "'Kontraste' steht seit Jahrzehnten für mutigen, unabhängigen und relevanten Journalismus. Lena Ganschow ist eine Journalistin, die für kluge Fragen und eine klare Haltung bekannt ist. Ich bin mir sicher: Mit ihrer Erfahrung und ihrer Leidenschaft für kritischen Journalismus ist sie ein echter Gewinn für das Team!"Lena Ganschow: "'Kontraste' ist mutig, scheut kein noch so unbequemes Thema und schaut bei der Suche nach Antworten auf gesellschaftlich relevante Fragen ganz gewissenhaft und genau hin. Diese Art zu arbeiten schätze ich sehr, ob aus meiner Zeit als Forscherin im Labor oder Filmemacherin draußen vor Ort. Das gemeinsame Ziel ist es ja, Menschen verlässliche Informationen und Hintergründe zu liefern. Daher freue ich mich sehr darauf, Teil dieses engagierten Teams zu werden und die investigativen Recherchen so vieler seriös und akribisch arbeitender Journalistinnen und Journalisten präsentieren zu dürfen."Über Lena GanschowLena Ganschow wurde 1980 in Hamburg geboren, machte in Karlsruhe Abitur und studierte in Tübingen und Boston Biologie. Seit ihrem Volontariat beim Südwestrundfunk (SWR) arbeitet sie für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Als Autorin und Regisseurin machte sie jahrelang Beiträge für tagesaktuelle Sendungen wie "nano", "Tagesschau" und "Tagesthemen" sowie für zahlreiche Wissenschaftsformate. Seit 2008 steht Lena Ganschow zudem vor der Kamera und führte zum Beispiel durch das Ländermagazin auf 3sat und moderierte die Live-Sendung "Kaffee oder Tee" im SWR. Außerdem war sie als Autorin und Host in bislang rund 40 Dokumentationen unterwegs. Von 2015 an moderierte Lena Ganschow fast acht Jahre lang das Wissensmagazin "Terra Xpress" im ZDF und ist seit 2023 im Doku-Format "ARD Wissen" im Ersten zu sehen.Über "Kontraste""Kontraste" im Ersten ist seit 1968 das Politikmagazin aus Berlin. Alle drei Wochen sendet der rbb 30 Minuten "Kontraste", live aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Investigative Beiträge und Hintergrundberichte über politische und gesellschaftliche Strukturen sowie Reportagen machen "Kontraste" aus. Im Jahr 2023 erhielt die Redaktion für ihre kontinuierlichen, investigativen Recherchen zum Thema Rechtsradikalismus den Grimme-Preis in der Kategorie "Besondere journalistische Leistung".Lena Ganschow folgt auf Justus Kliss, der "Kontraste" seit dem Wechsel von Eva-Maria Lemke zum ZDF im September 2024 moderiert hat.