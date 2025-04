Die vorläufigen Q1 2025-Ergebnisse von Knorr-Bremse zeigen ein gemischtes Bild, heben jedoch die starke operative Dynamik hervor. Der Auftragseingang übertraf die Erwartungen deutlich mit 2,376 Mrd. EUR (Konsens: 2,066 Mrd. EUR), was durch eine solide Nachfrage im Bereich Rail und ein starkes Truck-Geschäft in Europa unterstützt wurde. Der Umsatz von 1,958 Mrd. EUR und das operative EBIT von 236 Mio. EUR lagen leicht unter den Konsensprognosen. Das Nettoergebnis und das EPS lagen ebenfalls unter den Erwartungen, hauptsächlich aufgrund von 23 Mio. EUR an erwarteten Restrukturierungskosten im Zusammenhang mit dem BOOST 2026-Programm. Trotz alledem berichtete das Unternehmen über eine deutliche Verbesserung des freien Cashflows auf 15 Mio. EUR (Q1 2024: -95 Mio. EUR), unterstützt durch eine Steuererstattung von 45 Mio. EUR. Die Analysten von mwb research stufen ihre Bewertung von VERKAUFEN auf HALTEN herauf und erhöhen ihr Kursziel leicht auf 80,00 EUR (von 79,00 EUR). Während sich die Fundamentaldaten verbessern, bleiben die Analysten vorsichtig und warten auf eine weitere Bestätigung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Knorr%20-%20Bremse%20AG