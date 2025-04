Für 31,103 Gramm Gold muss man im Frühjahr 2025 3.500 US-Dollar hinblättern. Mehr als 100 Dollar je Gramm sind faszinierend wie teuer zugleich. Schaut man sich dieser Tage den Goldpreis in Euro an, so wirkt die Rally bemerkenswert. Doch so richtig wirkungsvoll wird es, wenn man Gold in US-Dollar betrachtet. Von 2.500 US-Dollar ging es seit Dezember 2024 bis Ostern 2025 in einem Rutsch auf 3.500 Zähler nach oben. Kein Präsident hat Gold in absoluten Zahlen in derart kurzer Zeit so angetrieben. Auch ...

