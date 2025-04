ChatGPT fordert Google heraus: Ähnlich wie Google Shopping bietet ChatGPT jetzt eine Art Shopping-Kanal an. So funktioniert er - und darin unterscheidet er sich von Google. Die Weiterentwicklung von ChatGPT schreitet voran. Am Montag hat OpenAI bekannt gegeben, dass Nutzer:innen seiner KI bald schon Produkte über ChatGPT kaufen können. Die Produktempfehlungen für potenzielle Käufer:innen basieren auf den von ChatGPT gespeicherten Nutzerpräferenzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...