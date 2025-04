Ethereum Prognose: Schafft der Kurs jetzt den Sprung über 2.000 US-Dollar?

Ethereum hat sich nach Monaten im Abwärtstrend eindrucksvoll zurückgemeldet. Der Kurs durchbrach am 23. April eine seit Dezember bestehende Abwärtsstruktur und kletterte über die Marke von 1.800 US-Dollar. Damit ist auch das erste grüne Monatskerze seit Dezember 2024 wahrscheinlich - ein deutliches Zeichen, dass sich das Momentum gedreht hat.

Lange Zeit hatten Ethereum-ETFs mit Abflüssen zu kämpfen, was den Verkaufsdruck erhöhte. Doch nun hat sich das Blatt gewendet: In den letzten drei Tagen wurden insgesamt 64,12 Millionen US-Dollar an Nettozuflüssen verzeichnet. Damit steigen die Gesamtmittel auf über 6 Milliarden US-Dollar. Diese Entwicklung könnte Ethereum in den kommenden Wochen weiter stabilisieren - ein möglicher Auslöser für einen nachhaltigen Kursanstieg.

ETFs wieder mit Zuflüssen, Quelle: https://farside.co.uk/eth/

Wichtige Marken aus technischer Sicht

Die On-Chain-Daten zeigen starke Unterstützung rund um die 1.796 US-Dollar. An diesem Punkt halten über 4 Millionen Adressen knapp 6,75 Millionen ETH im Gewinn. Diese Zone wirkt wie ein Sicherheitsnetz und könnte weitere Verkäufe verhindern. Die Widerstände im Bereich zwischen 1.824 und 2.101 US-Dollar wirken im Vergleich schwächer - hier sind weniger Adressen im Minus.

Die technischen Indikatoren zeigen die positive Dynamik: Der RSI liegt über der 50er-Marke, und der Parabolic SAR zeigt Unterstützung unterhalb des Kurses an. Sollte Ethereum über die Marke von 1.968 US-Dollar steigen, könnten die nächsten Ziele bei 2.426 und 2.500 US-Dollar liegen.

Ein Fehlschlag an der 0,786er Fibonacci-Zone würde das bullische Szenario ins Wanken bringen. Sollte es dazu kommen, ist auch ein Rückfall unter die 1.500 US-Dollar nicht ausgeschlossen. Dennoch: Der aktuelle Trend zeigt eine klare Verbesserung, und mit der Unterstützung durch ETF-Zuflüsse sowie stabilen Haltezonen scheint ein weiterer Anstieg wahrscheinlicher als ein erneuter Einbruch.

Während Ethereum langsam wieder in Fahrt kommt, baut sich auch im Memecoinbereich eine neue Front auf: Fantasy Pepe kombiniert Meme-Coins, künstliche Intelligenz und Fantasy-Fußball in einem einzigartigen Konzept. Das Projekt läuft aktuell im Presale - und trifft mitten ins Herz der Krypto-Community.

Im Zentrum steht der $FEPE-Token, mit dem User auf virtuelle KI-gesteuerte Fußballteams setzen können. ChatGPT und DeepSeek übernehmen das Coaching, während Grok als KI-Schiedsrichter das Spielgeschehen kontrolliert. Jede Partie dauert nur 60 Sekunden - perfekte Unterhaltung für die Generation Krypto.

Meme, Fußball und KI: Fantasy Pepe prescht in die Offensive

Fantasy Pepe nutzt den aktuellen Aufwind und hat bereits 235.000 US-Dollar im Presale eingenommen. Der Preis des $FEPE-Tokens liegt aktuell bei 0,000314 US-Dollar - eine Erhöhung steht in rund einem Tag an.

Dazu kommen hohe Staking-Rewards (150% APY), NFT-Sammelkarten und Pläne für Partnerschaften mit echten Fußballclubs. Die Tokenomics fördern langfristiges Engagement und die Roadmap verspricht einen aggressiven Marketingkurs - inklusive potenzieller Auftritte in der Premier League.

Fantasy Pepe bringt viele virale Faktoren mit: Sport, Spiel und Spekulation in einem viralen Paket. Wer früh dabei ist, könnte hier ein Stück vom nächsten großen Krypto-Hype sichern.

Hier geht's zum Fantasy Pepe Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.