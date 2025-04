Deutsche Börse - Aktie fällt trotz guten Quartalszahlen?

Werbung







Durch die Marktturbulenzen profitierte die Deutsche Börse und verbesserte ihre Quartalsergebnisse.



Die Deutsche Börse scheint zu den wenigen Unternehmen zu gehören, die von den letzten Turbulenzen an den Finanzmärkten profitiert haben. Die Kursschwankungen durch die US-Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump erhöhte das Handelsvolumen, was der Deutschen Börse durch die Gebühren zugutekam. Im ersten Quartal stiegen so die Nettoerlöse um sechs Prozent auf rund 1,51 Milliarden Euro und der Nettogewinn um 5,5 Prozent auf rund 524,9 Millionen Euro. Im frühen Handel sackte der Aktienkurs der Deutschen Börse um rund fünf Prozent auf 263,20 Euro ab, nachdem die Aktie am Freitag fast ihren Rekord von rund 285 Euro erreicht hatte. Grund für den fallenden Aktienkurs war laut Medienberichten, dass sich die Anleger eine Erhöhung der Gesamtjahresprognose erhofft hatten. Die Deutsche Börse blieb hingegen bei ihrer bisherigen Prognose für das Gesamtjahr 2025, doch behält sich vor, im Falle von weiteren hohen Marktvolatilitäten ihre Prognose anzuheben. Im ersten Quartal war die Marktvolatilität rund 30 Prozent höher als im Vergleich zum Vorjahresquartal.









Quelle: HSBC