Operative Stärke, Expansionsmeilensteine und Optimierung der Kapitalstruktur

29. April 2025 / IRW-Press / ACG Metals Limited (LSE:ACG) freut sich, ein Update zum Geschäftsbetrieb und der Kapitalstruktur im ersten Quartal 2025 ("Q1/2025" oder das "Quartal" oder der "Zeitraum") bereitzustellen.

Chairman und CEO Artem Volynets und CFO Patrick Henze werden am 9. Mai 2025 um 14:00 BST eine Live-Präsentation über Investor Meet Company halten. Um daran teilzunehmen, können sich Investoren über diesen Link anmelden: https://www.investormeetcompany.com/acg-metals-limited/register-investor.

Wichtigste Ergebnisse

Im ersten Quartal 2025 erzielte die Mine Gediktepe im Vergleich zum ersten Quartal 2024 eine starke operative Leistung, wobei die Goldäquivalentproduktion um 29 % gesteigert werden konnte, was zu einem Verkauf von 16.200 Unzen Goldäquivalent führte. Darüber hinaus haben wir unsere Kostendisziplin beibehalten und die AISC um 13 % gesenkt. Gleichzeitig konnten wir von einem 38%igen Anstieg der realisierten Goldpreise profitieren.

Das Gediktepe Sulphide Expansion Project schreitet ebenfalls planmäßig und budgetgerecht voran. Wichtige Vorarbeiten sind nun abgeschlossen und die Bautätigkeiten dürften im kommenden Quartal erheblich intensiviert werden.

Des Weiteren konnte ACG seine Kapitalstruktur durch die vorzeitige Rückzahlung von Akquisitions- und einem Teil der Aktionärsdarlehen erheblich stärken. Der erfolgreiche Abschluss von Aktien- und Barangeboten ermöglichte die deutliche Vereinfachung der Eigenkapitalstruktur und die Umsetzung einer Goldabsicherungsstrategie zum Schutz der kurzfristigen Cashflows.

Artem Volynets, Chairman und CEO von ACG, sagt dazu:

"Im ersten Quartal 2025 konnten wir die Stärke und Zuverlässigkeit unseres Betriebs in Gediktepe sowie die außergewöhnliche Leistung unseres Teams erneut unter Beweis stellen. Wir haben bereits fast 50 % der bei der in Verbindung mit der Anleiheplatzierung veranstalteten Roadshow im letzten Jahr angekündigten Gesamtjahresproduktion geliefert und verfügen über weitere Lagerbestände - ein starker Indikator für die Entwicklung unserer Leistung und unsere konservativen Prognosen gegenüber Investoren. Selbst als der Markt in der Türkei unter Inflationsdruck stand, waren wir in der Lage, die Kosten zu kontrollieren, was zu einem Rückgang gegenüber dem ersten Quartal des letzten Jahres geführt hat.

Unsere frühzeitigen Rückzahlungen von Akquisitions- und Sponsorendarlehen zeugen von einem disziplinierten Kapitalmanagement, während der erfolgreiche Abschluss der Anleihe im Wert von 200 Millionen USD (zur vollständigen Finanzierung unserer Expansion) und der Warrant-Angebote für finanzielle Stabilität gesorgt, unsere Kapitalstruktur vereinfacht und die Abstimmung mit den Aktionären verbessert haben.

Darüber hinaus bietet die Umsetzung einer strukturierten Goldabsicherungsstrategie einen umsichtigen Schutz gegen etwaige Verluste, während zugleich die Möglichkeit für ein Profitieren von Aufwärtsentwicklungen erhalten bleibt, wodurch das Risiko der Cashflows, die wir gegenüber unseren Investoren angegeben hatten, reduziert wird.

Dank dieser Initiativen sowie des günstigen Rohstoffpreisumfelds und der anhaltenden Kostendisziplin vor Ort sind wir bei der Finanzierung unserer finanziellen Verpflichtungen im Rahmen der Anleihe und der verbleibenden Aktionärsdarlehen bis 2025 dem Zeitplan deutlich voraus.

Ebenso sind wir mit den Fortschritten beim Gediktepe Copper Sulphide Expansion Project zufrieden, da die wichtigsten Meilensteine zeit- und budgetgerecht erreicht wurden. Diese Erweiterung ist für ACG von entscheidender Bedeutung und positioniert Gediktepe als langlebigen, kostengünstigen Kupferproduzenten."

Wichtigste Betriebsergebnisse des 1. Quartals 2025

- In Übereinstimmung mit den Vorjahren und dem Minenplan für 2025 stammten die Produktions- und Verkaufsmengen im ersten Quartal aus dem großen Lagerbestand, der Ende 2024 vorhanden war. Dies wird auch im zweiten Quartal 2025 fortgesetzt.

- Die Abtragungsarbeiten in den Gruben verlaufen plan- und budgetgerecht, um im dritten und vierten Quartal dieses Jahres mit der Förderung von frischem Erz beginnen zu können.

- Gediktepe produzierte 12.892 Unzen Gold und 239.948 Unzen Silber, was 15.565 Unzen Goldäquivalent für das Quartal entspricht. Dies hat sich beim Verkauf in 16.225 Unzen Goldäquivalent umgeschlagen.

- Die durchschnittlichen realisierten Quartalspreise für Gold (2.835 $/oz) und Silber (32 $/oz) haben sich im Vergleich zum ersten Quartal 2024 um 38 % bzw. 36 % verbessert.

- Die Kosten im ersten Quartal lagen mit 441 $ pro Unze im Plan, was einem Rückgang von 37 % entspricht, wobei die nachhaltigen Gesamtkosten (AISC) von 982 $ pro Unze einen Rückgang von 13 % im Vergleich zum ersten Quartal 2024 bedeuten.

Zusammenfassung der Betriebsergebnisse des 1. Quartals 2025

Q1/2025 gegenüber Q1/2024 Abgebautes Erz, gesamt t 3.806 -50 % Abbau Au-Gehalt g/t 0,08 -81 % Ag-Gehalt g/t 122 493 % Verarbeitetes Erz, gesamt t 0 -100 % Verarbeitung Au-Gehalt g/t 0,00 -100 % Ag-Gehalt g/t 0,00 -100 % Au oz 12.892 23 % Produktion Ag oz 239.948 66 % AuÄq oz 15.565 29 % Au oz 13.692 -4 % Vertrieb Ag oz 227.175 49 % AuÄq oz 16.225 2 % Au $/oz 2.835 38 % Realisierter Preis Ag $/oz 32 36 % C1-Cash-Kosten (produziert) $/oz 441 -37 % Kosten AISC (verkauft) $/oz 983 -13 %

Das Sulphide Expansion Project schreitet zügig voran

- Das Gediktepe Copper Sulphide Expansion Project schreitet nach wie vor plan- und budgetgerecht voran. Die Mobilisierung von GAP Insaat, dem Festpreis-EPC-Auftragnehmer, ist weit vorangeschritten, wobei der Bereich der Baumobilisierung in der ersten Maihälfte 2025 abgeschlossen werden soll.

- Zum 31. März 2025 waren etwa 90 % der erforderlichen Erdarbeiten abgeschlossen. Die endgültige Übergabe des Gebiets an GAP wird für Anfang Mai erwartet.

- Alle Teile mit langer Vorlaufzeit, einschließlich der Flotations- und Eindickertanks, wurden bestellt und die Vorauszahlungen geleistet.

- Die Vorbereitungsarbeiten für das Gelände sind weit fortgeschritten und die Hauptzufahrtsstraße zur Sulfidverarbeitungsanlage ist bis zur unteren Tragschicht fertiggestellt.

- Die Aushubarbeiten am Standort der Anlage schreiten gut voran, wobei bereits über 176.000 m³ Material ausgehoben wurden.

- Zum 31. März 2025 liegt das Projekt weiterhin gut im Zeitplan, wobei 46 % der technischen Planungs- und Entwurfsarbeiten, 33 % der Beschaffung und 8 % der Bauarbeiten abgeschlossen sind.

- Das Sulphide Expansion Project liegt weiterhin im Zeitplan für eine Inbetriebnahme im ersten Quartal 2026, wobei es bisher nicht zu Verzögerungen oder Kostenüberschreitungen kam, was den Übergang von Gediktepe zu einem langlebigen, kostengünstigen Kupferproduzenten hervorhebt.

Aktueller Stand der Anleiheplatzierung

Im Dezember 2024 nahm ACG erfolgreich 200 Millionen $ durch eine vierjährige, vorrangig besicherte Anleiheemission mit einem Kupon von 14,75 % auf. Der Erlös wurde bzw. wird zur vollständigen Finanzierung des Sulphide Expansion Project in der in Betrieb befindlichen Mine Gediktepe des Unternehmens in der Türkei und zur Rückzahlung des Akquisitionsdarlehens von Traxys Europe S.A. und Argentem Creek Partners am 23. Januar 2025 verwendet.

Die Notierung der Anleihen an der Nordic ABM wurde beantragt und der Antrag wird derzeit fertiggestellt. Die Notierung der Anleihen wird voraussichtlich im Mai erfolgen.

ACG hat seither insgesamt 62,6 Millionen $ der Anleiheerlöse (einschließlich Transaktionskosten) in Anspruch genommen und alle CPs gemäß den Anleihebedingungen im Einklang mit dem geplanten Zeit- und Kostenplan erfüllt.

Schuldentilgung und gestärkte Finanzlage

Im Rahmen des Erwerbs der Mine Gediktepe in der Türkei schloss ACG mit Traxys Europe S.A. und Argentem Creek Partners am 31. August 2024 einen Vertrag über ein Akquisitionsdarlehen in Höhe von 37,5 Millionen $ ab.

Innerhalb von nur zwei Monaten nach der Übernahme von Gediktepe zahlte ACG 12,1 Millionen $ des Kapitalbetrags dieses Darlehens zurück, wodurch der ausstehende Kapitalbetrag zum 31. Oktober 2024 nunmehr 25,4 Millionen $ betrug. Unter Inanspruchnahme der Anleiheerlöse im Januar nahm ACG acht Monate vor der geplanten Fälligkeit eine vorzeitige Tilgung vor und zahlte den ausstehenden Kapitalbetrag vollständig an Traxys Europe S.A. und Argentem Creek Partners zurück.

Seit dem 31. Oktober 2024 hat das Unternehmen weitere 7,1 Millionen $ seiner Aktionärsdarlehen (einschließlich Zinsen) zurückgezahlt, wodurch sich die Restschuld von 13,5 Millionen $ auf 7 Millionen $ - also um etwa 50 % - verringerte. Die Aktionärsdarlehen werden im Oktober 2025 fällig.

Das Anleihe-Treuhandkonto und die Bankguthaben von ACG beliefen sich zum 31. März 2025 auf 190,7 Millionen $.

Abschluss des Aktien- und des Barangebots

Im März 2025 gab das Unternehmen den Abschluss von parallelen Aktien- und Barangeboten für seine ausstehenden Warrants bekannt. Im Rahmen des Aktienangebots erwarb das Unternehmen 26.899.414 Warrants, etwa 70 % aller Warrants, im Tausch gegen 2.689.927 Stammaktien der Klasse A des Unternehmens. Darüber hinaus erwarben Fonds, die von Argentem Creek Partners verwaltet werden, im Rahmen des Barangebots 1.121.411 Warrants zu einem Kaufpreis von 0,50 $ pro Warrant, was einem Gesamtbetrag von 560.705,50 $ entspricht.

Nach Abschluss des Aktien- und Barangebots verfügt das Unternehmen über 21.659.146 ausgegebene Stammaktien der Klasse A und 38.427.749 ausstehende Warrants, wovon sich 26.899.414 Warrants derzeit im Eigenbestand befinden.

Umsetzung der Goldabsicherungsstrategie

ACG hat erfolgreich eine Absicherungsstrategie umgesetzt, die 50 % der geplanten Goldproduktion bis Januar 2026 abdeckt und dabei eine strukturierte Collar-Option einsetzt, womit sich das Unternehmen gegen Verluste absichern und die Möglichkeit eines Profitierens an etwaigen Aufwärtsentwicklungen offenhalten kann.

- ENDE-

Für die Veröffentlichung dieser Informationen im Namen des Unternehmens zeichnet Chairman & Chief Executive Officer Artem Volynets verantwortlich.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Palatine

Communications Advisor

Conal Walsh / James Gilheany/ Kelsey Traynor/ Richard Seed

mailto:acg@palatine-media.com

Stifel

Joint Broker

Ashton Clanfield / Varun Talwar

+44 (0) 20 7710 7600

Berenberg

Joint Broker

Jennifer Lee / Natasha Ninkov

+44 (0) 20 3207 7800

Canaccord

Joint Broker

James Asensio / Charlie Hammond

+ 44 (0) 20 7523 8000

Über das Unternehmen

ACG Metals ist ein Unternehmen mit der Vision, die Kupferbranche durch eine Reihe von Übernahmen mit einer erstklassigen ESG- und CO2-Bilanz zu konsolidieren.

Im September 2024 schloss ACG erfolgreich die Übernahme der Mine Gediktepe ab, die voraussichtlich ab 2026 mit der Produktion von Primärkupfer und -zink beginnen und im Dauerbetrieb eine Jahresproduktionsmenge von 20-25 Tsd. Tonnen Kupferäquivalent erreichen wird. Gediktepe produzierte im Jahr 2024 insgesamt 55 Tsd. Unzen AuÄq.

ACG Metals baut seine Pipeline an aussichtsreichen Fusions- bzw. Übernahmekandidaten in mehreren Ländern weiter aus und plant zusätzliche Übernahmen, um in den nächsten drei bis fünf Jahren auf eine Jahresproduktion zwischen 200.000 und 300.000 Tonnen Kupferäquivalent zu kommen.

Das Team von ACG verfügt über umfangreiche M&A-Erfahrung, die in jahrzehntelanger Tätigkeit bei multinationalen Blue-Chip-Unternehmen in diesem Sektor zusammengetragen wurde. Das Team kann auf ein bedeutendes Netzwerk zurückgreifen und ist den ESG-Prinzipien sowie einer starken Unternehmensführung verpflichtet.

Nähere Informationen über ACG erhalten Sie unter www.acgmetals.com.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79405



