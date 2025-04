Die MultiBank Group, das weltweit größte Institut für Finanzderivate mit Hauptsitz in Dubai, wurde auf der vom 23. bis 24. April im Conrad Abu Dhabi Etihad Towers stattfindenden Money Expo Abu Dhabi mit dem renommierten Titel "Most Reputable Forex Broker 2025" ausgezeichnet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250428141830/de/

MultiBank Group Recognized as the 'Most Reputable Forex Broker 2025' at Money Expo Abu Dhabi 2025.

Die Money Expo Abu Dhabi gehört zu den renommiertesten Finanzmessen der Region und versammelt führende Persönlichkeiten aus den Bereichen Trading, Fintech und Investment, um die Zukunft des globalen Finanzwesens zu erörtern. Diese Auszeichnung würdigt das uneingeschränkte Engagement der MultiBank Group für Transparenz, regulatorische Exzellenz und Kundenorientierung in allen Bereichen ihrer Geschäftstätigkeit.

Naser Taher, Gründer und Chairman der MultiBank Group, erklärte: "Als "Most Reputable Forex Broker" ausgezeichnet zu werden, verdeutlicht das Vertrauen, das wir uns in den letzten zwei Jahrzehnten erarbeitet haben. Unser Ruf beruht auf einer unübertroffenen regulatorischen Integrität, einer beständigen Performance und einem kompromisslosen Fokus auf den Schutz der Interessen unserer Kunden."

Im Laufe der zweitägigen Messe begrüßte die MultiBank Group Tausende von Besuchern. Das Team präsentierte seine innovativen Trading-Technologien, unter anderem die MultiBank-Plus-Plattform, und knüpfte Kontakte zu Partnern, Investoren und Tradern aus der gesamten Region.

Mit Stand April 2025 meldete die MultiBank Group ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen in Höhe von 29,36 Milliarden US-Dollar. Das Tageshöchstvolumen erreichte 56,2 Milliarden US-Dollar, was eine der stärksten Leistungsperioden in der Geschichte der Unternehmensgruppe darstellt. Die Unternehmensgruppe erzielte zudem einen durchschnittlichen Gewinn von 97,53 US-Dollar pro gehandelter Million, was ihre Stärke im Bereich der Liquiditätsbereitstellung und der operativen Effizienz weiter festigt.

Die MultiBank Group, die von über 17 Finanzbehörden weltweit reguliert wird und seit ihrer Gründung eine einwandfreie Regulierungsbilanz vorweisen kann, bedient einen globalen Kundenstamm mit mehr als 2 Millionen Kunden in über 100 Ländern. Mit dieser Auszeichnung wird die Position der Gruppe als einer der vertrauenswürdigsten, sichersten und technologisch fortschrittlichsten Broker in der globalen Finanzdienstleistungsbranche weiter gefestigt.

Die MultiBank Group ist fest entschlossen, ihre internationale Präsenz in der Zukunft weiter auszubauen und dabei sichere, transparente und innovative Handelslösungen anzubieten, die durch eine Infrastruktur auf institutionellem Niveau und strenge Regulierung unterstützt werden.

ÜBER DIE MULTIBANK GROUP

Die MultiBank Group, die 2005 in Kalifornien, USA, gegründet wurde, ist ein weltweit führender Anbieter von Finanzderivaten. Das Unternehmen bedient über zwei Millionen Kunden in 100 Ländern und verzeichnete im April 2025 ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von 29,36 Milliarden US-Dollar. Das höchste täglich gehandelten Volumen erreichte 56,2 Milliarden US-Dollar. Die MultiBank Group ist bekannt für ihre innovativen Handelslösungen, die strikte Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und ihren außergewöhnlichen Kundenservice und bietet eine Reihe von Brokerage-Dienstleistungen und Vermögensverwaltungslösungen an. Sie wird auf allen fünf Kontinenten von über 17 der renommiertesten Finanzbehörden weltweit reguliert. Auf den preisgekrönten Handelsplattformen der MultiBank Group können Kunden eine Hebelwirkung von bis zu 500:1 auf eine Vielzahl von Produkten nutzen, einschließlich Devisen, Metalle, Aktien, Rohstoffe, Indizes und Kryptowährungen. Die MultiBank Group wurde mit über 70 Awards aus der Finanzbranche ausgezeichnet, die ihre Exzellenz im Bereich Trading und die Einhaltung regulatorischer Vorschriften würdigen. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website der MultiBank Group.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250428141830/de/

Contacts:

mohammad.shakfeh@multibankfx.com

00971585754191