Düsseldorf (ots) -Darauf haben viele gewartet: Intimissimi setzt seine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Heidi und Leni Klum fort und präsentiert die neue Sommerkampagne des italienischen Lingerie-Labels. Mit viel Positivität und natürlicher Ausstrahlung verkörpert das Duo darin perfekt die Essenz von Intimissimi: zeitlose Eleganz, feminine Sinnlichkeit und unübertroffenen Komfort.Die Kampagne zeigt Heidi und Leni in puristischen Basic-Styles aus edler Seide und funktionaler Microfaser. Die hochwertigen Stoffe unterstreichen die Philosophie von Intimissimi, italienische Handwerkskunst mit technologischer Innovation zu vereinen. Wie eine zweite Haut bieten die Designs höchsten Komfort und sind daher absolute Must-haves für jede Frau. Dank ihrer erstklassigen Passform und dem unvergleichlichen Tragegefühl sind sie perfekte Begleiter für den Alltag. Und zwar unabhängig von Alter, Stil und Körperform.Klassische Eleganz trifft modernen KomfortHeidi Klum trägt auf den Single-Shots der Kampagne den Push-Up-BH Bellissima aus Seide mit passendem Brasil-Slip. Durch seine leicht wattierten Cups und eleganten Doppelträger mit Zopfmuster bietet er eine natürliche Form und einen sanften Halt. Auf dem Couple-Bildern mit Leni ist sie im Sofia Balconette-BH aus Seide zu sehen, der durch sein unterlegtes Unterbrustband optimalen Halt bietet und mit raffinierten, doppelt geflochtenen Trägern für einen besonders femininen Look sorgt.Leni Klum hingegen trägt den nahtlosen Bustier-BH Eri aus weicher Mikrofaser mit dem dazu passenden Slip - unverzichtbare Essentials für jeden Tag, die in dieser Saison ihr Debüt in der Intimissimi Kollektion feiern. In weiteren Kampagnenbildern mit Mutter Heidi trägt Leni den Francesca Balconette-BH aus Mikrofaser Ultralight, der mit atmungsaktiver Wattierung für perfekten Halt sorgt - kombiniert mit dem dazu passenden, nahtlosen Brazilian Slip.Die neue Kampagne mit Heidi und Leni Klum feiert die Symbiose aus Stil und Komfort und ist seit dem 28. April 2025 in einer deutschlandweiten Digitalkampagne zu sehen.