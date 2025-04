Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Geschäftsführung der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA (die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Emission einer neuen Unternehmensanleihe 2025/2030 mit einem Zielvolumen von 20 Mio. Euro beschlossen (die "Anleihe 2025/2030"), so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...