HANNOVER (dpa-AFX) - Der Versicherungskonzern Talanx ist trotz hoher Schäden mit überraschend viel Gewinn ins Jahr gestartet. Nach vorläufigen Zahlen lag der Überschuss bei 604 Millionen Euro und damit rund fünf Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das im MDax gelistete Unternehmen mit der Hauptmarke HDI überraschend am Dienstag in Hannover mitteilte. Analysten hätten im Schnitt nur 467 Millionen erwartet. Der Kurs der Talanx-Aktie drehte nach den Neuigkeiten in die Gewinnzone und lag zuletzt mit rund einem Prozent im Plus bei 99,30 Euro.

Den überraschend guten Jahresstart verdankte der Konzern nach eigenen Angaben vor allem seinem Erstversicherungsgeschäft und weniger seiner Beteiligung am Rückversicherer Hannover Rück . Dieser hatte wegen der verheerenden Waldbrände in Los Angeles hohe Schäden angekündigt. Talanx-Chef Torsten Leue hält nun an seinem Ziel fest, in diesem Jahr einen Gewinn von mehr als 2,1 Milliarden Euro zu erzielen. Die endgültigen Quartalszahlen will Talanx wie geplant am 15. Mai veröffentlichen./stw/stk