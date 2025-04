Zwenkau (ots) -- Produktion der Matrix-Module startet dieses Jahr in Sachsen- Enorme Nutzen für dieselbetriebene Nutz- und Freizeitfahrzeuge- Module werden erstmals auf Smarter E 2025 gezeigt und gehören zu Finalisten des Smarter E AwardsDas Technologieunternehmen OPES Solar Mobility stellt anlässlich der Messe Smarter E 2025 erstmals eine neue Generation flexibler Spezial-Solarmodule für Fahrzeuge vor. "O.Motion" ist zugleich die erste Produktserie, die ab Herbst dieses Jahres im neuen deutschen Werk des Unternehmens in Zwenkau produziert wird. Ein bislang einzigartiger Technologiemix sorgt für besonders hohe Solarleistung, Haltbarkeit und Integrierbarkeit im Fahrzeugbau.Die erstmals in einem Serienmodul eingesetzte "Matrix"-Architektur erzielt unter gleichen Bedingungen - etwa bei wechselnder Verschattung - im Vergleich zu herkömmlichen Modulen Mehrerträge von bis zu 90 Prozent. An der Entwicklung waren unter anderem zwei Fraunhofer-Institute sowie verschiedene Fahrzeughersteller beteiligt.Enormer Nutzen für Nutz- und Freizeitfahrzeuge mit DieselmotorDas neue Solarmodul eignet sich optimal für die wachsende E-Mobilität im Logistik- und Freizeitbereich. Zum Produktionsstart steht der Einsatz in konventionellen Dieselfahrzeugen mit größeren Dachflächen im Vordergrund:Moderne Nutz- und Freizeitfahrzeuge haben immer mehr elektrische Haupt- und Nebenverbraucher wie zum Beispiel Kühleinheiten oder Hubböden aber auch Klimaanlagen und Kühlschränke an Bord. Sie werden bisher über den Dieselmotor oder die Lichtmaschine gespeist, wodurch der Spritverbrauch steigt.Durch die Photovoltaik auf der Fahrzeughülle kann nun Solarstrom die Verbraucher versorgen und so die Lichtmaschine oder den Antrieb entlasten. Dadurch sinken die Betriebskosten und CO2 - Emissionen erheblich."Photovoltaik auf Nutzfahrzeugen ist keine Öko-Nische, sondern wirtschaftlich sinnvoll. Bereits kleinere Transporter der Zwei-Tonnen-Klasse, die mit 800 Watt Solarleistung ausgestattet sind, sparen in der Praxis bis zu neun Prozent Kraftstoff. Wir schätzen das Marktvolumen in der EU auf über 20 Gigawatt Solarleistung pro Jahr", so Robert Händel, Geschäftsführer von OPES Solar Mobility.Ein üblicher LKW-Auflieger kann dabei eine Leistung von fünf kW erzeugen - das entspricht der Größenordnung einer Solaranlage auf einem Einfamilienhaus. Gleichzeitig wird die Lebensdauer der Batterien verlängert und eine Tiefenentladung vermieden.Technologiemix löst mehrere Herausforderungen gleichzeitigVibrationen und Stöße belasten Solarmodule auf Fahrzeugen permanent, zudem ist die Verschmutzung stärker als bei herkömmlichen Solaranlagen. Zusätzlich sind die Module ständig wechselnden Verschattungen ausgesetzt. O.Motion kombiniert verschiedene Technologien, um diesen Herausforderungen zu begegnen.Die Kerninnovation liegt in der neuartigen "Matrix-Architektur", bei der Solarzellen in einer "mauerwerksartigen" Struktur angeordnet sind. Die Zellverschaltung verzichtet zudem vollständig auf klassische Lötbändchen und nutzt stattdessen einen hochleitfähigen Spezialklebstoff zur elektrischen Kontaktierung.Die Matrix minimiert Widerstandsverluste und maximiert die aktive Zellfläche pro Quadratmeter. Im Vergleich zu herkömmlichen flexiblen Modulen sind damit auf der gleichen Fläche Mehrleistungen von bis zu 30 Prozent möglich. Die geringere Empfindlichkeit gegenüber Verschattungen steigert die Erträge in der Praxis zusätzlich.Die neuen Klebeverbindungen sorgen nicht nur für eine exzellente Leitfähigkeit, sondern sind auch besonders belastbar - ein entscheidender Vorteil für den mobilen Einsatz mit Vibrationen und hohen Temperaturen. Damit setzt O.Motion neue Maßstäbe für flexible und leistungsstarke Solarmodule im Fahrzeugbereich.OPES Solar Mobility zeigt die Module erstmals auf der Fachmesse Smarter E vom 7. bis 9. Mai in München, Stand A3 355. Sie gehören zu den Finalisten des renommierten Smarter E Award in der Kategorie E-Mobility.Über OPES Solar MobilityOPES Solar Mobility ist ein führender Hersteller von Solarlösungen für Fahrzeuge. Unsere O.Motion-Solarmodule sind speziell für die Anforderungen des Fahrzeugsektors entwickelt. Mit unserem Engineering-Team unterstützen wir bei der Integration von Photovoltaik in Fahrzeuge und bieten systemoptimierte Lösungen für die Leistungselektronik an - von Niederspannung bis Hochvolt. Von unserem Werk in Zwenkau aus beliefern wir Fahrzeughersteller und Zulieferer der Fahrzeugindustrie und ermöglichen sowohl die Integration von Solartechnik ab Werk als auch über Nachrüstungen.Pressekontakt:Frank Orlicekfrank.orlicek@opes-mobility.com+49 34203 444071Original-Content von: OPES Solar Mobility GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179450/6022503