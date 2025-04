DJ MARKT USA/Hoffnung auf weiteres Einlenken Trumps im Zollstreit stützt

An den US-Börsen zeichnen sich zum Start in den Dienstagshandel kleine Gewinne ab. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren gut behauptet. Anleger hoffen, dass US-Präsident Donald Trump im Zollstreit etwas zurückrudert: Es werde erwartet, dass der Präsident die Belastung für Autohersteller etwas abschwäche, heißt es. Mit den Vorgängen vertraute Personen berichten, dass die Zölle auf im Ausland produzierte Autos nicht mehr komplett zu anderen Zöllen hinzu addiert würden. Zudem könnten einige Zölle auf im Ausland produziert Teile, die für die Autofertigung in den USA verwendet werden, gelockert werden.

Diese Nachricht stützt auch den Dollar; für den Dollarindex geht es um 0,2 Prozent aufwärts. "Sichere Häfen" sind bei den wieder etwas risikobereiteren Anlegern derweil nicht gefragt. Am Anleihemarkt geben die Kurse leicht nach. Die Zehnjahresrendite steigt im Gegenzug um 1,5 Basispunkte auf 4,23 Prozent. Der Goldpreis ermäßigt sich um 1 Prozent auf 3.307 Dollar je Feinunze. Nachfragesorgen und der etwas festere Dollar belasten derweil die Ölpreise, die um gut 1 Prozent fallen.

Konjunkturseitig steht nur der Index des Verbrauchervertrauens im April auf der Agenda. Dafür nimmt die Bilanzsaison Fahrt auf mit Zahlenausweisen von - unter anderem - Spotify, UPS, General Motors (GM), Honeywell, Pfizer, Coca-Cola, Kraft Heinz und Paypal.

Aktien der Autohersteller GM und Ford zeigen sich vorbörslich 0,7 und 0,9 Prozent im Plus, gestützt von der Hoffnung auf eine Lockerung der Zölle.

