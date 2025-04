Der Weg zum Erfolg: Angetrieben von Führungskraft, befeuert durch Kapital

Star Copper Corp. (CSE: STCU; WKN: A4127U; ISIN: CA8549371091) schlägt mit der Ernennung des erfahrenen Rohstoffmanagers und bewährten Unternehmensaufbauers Brad Nichol zum Vorstandsvorsitzenden ein neues Kapitel auf. Nichol ist dafür bekannt, Explorationsprojekte in der Frühphase zu grossen Erfolgsgeschichten zu machen - insbesondere bei Alpha Lithium Corp., wo er das Unternehmen von einer Bewertung von $20 Mio. zu einer Übernahme in bar im Wert von $313 Mio. führte. Er bringt umfangreiche Erfahrung, Kapitalmarktexpertise und Verhandlungsgeschick in das Team von Star Copper ein.

Seine Ernennung ist ein entscheidender Moment für das umstrukturierte Unternehmen, das gleichzeitig eine Finanzierung in Höhe von $6 Mio. bekanntgegeben hat, um die Exploration voranzutreiben und den Wert seines Flaggschiffprojekts namens Star im produktiven Golden Triangle in British Columbia zu erschliessen. Bohrungen und Grabungen ("trenching") sind auch beim Indata-Kupfer-Gold-Projekt geplant, das nur 3 km von der hochgradigen Kwanika-Entdeckung im Quesnel Terrane entfernt liegt. Da es bereits erste Anzeichen für ein unternehmensbildendes Kupfer-Gold-Porphyr-System beim Star Projekt gibt, stellt Star Copper die richtigen Mitarbeiter, das Kapital und die Strategie zusammen, um eine bedeutende Entdeckungsmöglichkeit zu nutzen - und Brad Nichol wird diese Aufgabe übernehmen.

Herr Nichol ist kein Unbekannter, wenn es darum geht, im Rohstoffsektor aussergewöhnliche Werte zu schaffen und zu erschliessen. Er ist vor allem als treibende Kraft hinter Alpha Lithium bekannt, dessen Aktionäre nur etwas mehr als 3 Jahre nach dem Erwerb ihres Flaggschiff-Assets und der Ernennung von Herrn Nichol zum CEO ein Barangebot in Höhe von $313 Mio. angenommen haben. Nachdem er das junge Explorationsprojekt mit einer Marktkapitalisierung von $20 Mio. übernommen hatte, beschaffte Nichol über $100 Mio., erschloss bedeutende Ressourcen und schuf in kürzester Zeit einen erheblichen Wert für die Aktionäre von Alpha.

"Brad leitet Unternehmen nicht nur - er baut sie von Grund auf auf", bemerkt Darryl Jones, CEO von Star Copper. "Was er bei Alpha Lithium erreicht hat, ist bemerkenswert, und wir glauben, dass seine Erfahrung perfekt zu dem passt, was wir bei Star aufbauen."

"Was mich an Star Copper am meisten begeistert hat, ist, wie vertraut mir diese Geschichte vorkommt", erklärt der neu ernannte Vorsitzende Nichol. "Das Unternehmen befindet sich in einer frühen Phase, wird unterschätzt und hat bereits ein erhebliches Aufwärtspotenzial gezeigt. Genau so hat Alpha Lithium angefangen, und ich glaube, dass wir die Chance haben, das Ganze noch einmal zu wiederholen."

Unternehmensdetails

Star Copper Corp.

Suite 1450 - 789 West Pender Street

Vancouver, BC, V6C1H2 Kanada

Telefon: +1 604 788 9533

Email: info@starcopper.com

http://www.starcopper.com/

CUSIP: 854937109 / ISIN: CA8549371091

Aktien im Markt: 31.281.026

Kanada-Symbol (CSE): STCU

Aktueller Kurs: $0,51 CAD (28.04.2025)

Marktkapitalisierung: $16 Mio. CAD

Deutschland-Symbol / -WKN (Frankfurt): PP00 / A4127U

Aktueller Kurs: €0,29 EUR (29.04.2025)

Marktkapitalisierung: €9 Mio. EUR

Kontakt:

www.rockstone-research.com

Haftungsausschluss: Dieser Bericht und die darin genannten externen Artikel sowie die Pressemitteilung von Star Copper Corp. enthalten zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel durch Wörter wie "glauben", "erwarten", "voraussichtlich", "beabsichtigen", "schätzen", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder sind solche, die sich aufgrund ihrer Natur auf zukünftige Ereignisse beziehen. Rockstone Research, Star Copper Corp. und Zimtu Capital Corp. weisen Anleger darauf hin, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen angegebenen Ergebnissen abweichen können. Eine ausführlichere Erörterung dieser Risikofaktoren und ihrer potenziellen Auswirkungen finden Sie in den öffentlichen Unterlagen von Star Copper Corp., die über das Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedarplus.ca abgerufen werden können. Bitte lesen Sie den vollständigen Haftungsausschluss im vollständigen Research Report (siehe hier oder hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte bestehen. Der Autor, Stephan Bogner, hält derzeit keine Wertpapiere an Star Copper Corp., ist jedoch Eigentümer von Wertpapieren an Zimtu Capital Corp. und wird daher von einem Anstieg des Volumens und des Kurses dieser Aktien profitieren. Der Autor wird von Zimtu Capital Corp. für die Erstellung, Veröffentlichung und Verbreitung dieses Berichts bezahlt, während Zimtu Capital Corp. eine Beteiligung an Star Copper Corp. hält und somit von einem Anstieg des Volumens und des Kurses profitieren wird. Bitte beachten Sie, dass Star Copper Corp. Zimtu Capital Corp. für die Erstellung dieses Berichts und andere Dienstleistungen zur Investorenaufklärung bezahlt. Bitte beachten Sie auch, dass Star Copper Corp. gemeinsame Direktoren mit Zimtu Capital Corp. hat.



