Berlin (ots) -Der Trend zur Digitalisierung verändert das Restauranterlebnis und Gästewünsche: Eine repräsentative YouGov-Umfrage im Auftrag von Lightspeed, dem führenden Anbieter von cloudbasierten Kassensystem- und Bezahlplattformen, hat gezeigt, dass mehr als die Hälfte der Gäste (53 %) digitale Treueprogramme nutzen oder nutzen würden, um für ihre Restaurantbesuche belohnt zu werden. Für Gastronomen ist dies ein Signal, dass sich die Investition in ein solches, digitales Angebot lohnen kann - ganz besonders jetzt, zum Start in die Sommersaison.Dragan Grimm, Sales Manager bei Lightspeed, hat 5 Tipps für Gastronomen, wie sie digitale Treueprogramme in der Gastronomie ideal für Kundenbindung, Upselling und einen effizienteren Betrieb einsetzen können:1. Saisonale Chancen zur Kundenbindung nutzen Gastronomische Angebote werden im Sommer stärker von Gästen frequentiert, insbesondere in der Außengastronomie und als Take-away. Ein digitales Treueprogramm anzubieten ist die ideale Möglichkeit, diese neuen oder gelegentlichen Gäste dauerhaft für sich zu gewinnen - mit attraktiven Anreizen als Wiederkomm-Motivation.2. Flexibel, digital, immer griffbereit Gastronomen haben die Möglichkeit, Angebote regelmäßig und auch kurzfristig anzupassen, um schneller auf Gästewünsche zu reagieren. Für Gäste sind Angebote in Form von Apps auf dem Smartphone praktisch, weil sie damit immer zur Hand und bei jedem Besuch einsatzbereit sind.3. Gäste durch smarte Datenanalyse verstehen Digitale Tools können wertvolle Einblicke liefern: Welche Produkte sind beliebt? Wann kommen die meisten Gäste? Gastronomen erhalten einen Einblick in das Gästeverhalten und können überprüfen, ob ihre Angebote wirklich ankommen und genutzt werden. Durch die Auswertung der Daten können Gastronomen gezielter planen, Bestände effizienter verwalten und Marketingmaßnahmen effektiver umsetzen.4. Kommunikation & Motivation clever kombinieren Treueprogramme sind mehr als Rabattsysteme - sie sind direkte Marketingkanäle für Aktionen oder Events ohne Streuverluste und können durch Gamification-Elemente wie Punkte, Levels oder Challenges zusätzlich Spaß und Bindung schaffen.5. Inspiration bei Kollegen holen - und vom Austausch profitieren Andere Gastronomen haben bereits erfolgreich digitale Treueprogramme eingeführt - hier lohnt sich der Blick über den Tellerrand. Die Wahl der richtigen Partner spielt dabei eine zentrale Rolle: So konnte The ASH gemeinsam mit Smoothr und Lightspeed ein digitales Programm aufsetzen, das die Fehlerquote von 9 % auf 0 % senkte und so für höhere Kundenzufriedenheit sorgte.Fazit: Der Einsatz digitaler Treueprogramme ist für Gastronomen nicht nur ein zeitgemäßes Serviceangebot - er ist auch ein wirkungsvolles Werkzeug zur Kundenbindung, Umsatzsteigerung und effizienteren Betriebsführung. Gerade zum Start der Outdoor-Saison kann sich der Einstieg besonders lohnen.Methodik:Lightspeed hat im September 2024 eine Verbraucherumfrage gemeinsam mit dem Umfrageanbieter YouGov durchgeführt. Die Daten dieser Befragung basieren auf Online-Interviews mit Mitgliedern des YouGov Panels, die der Teilnahme vorab zugestimmt haben. Für diese Befragung wurden im Zeitraum 09. bis 11.09.2024 insgesamt 1.056 Personen befragt, die in den letzten 6 Monaten ein Restaurant besucht hatten.Über LightspeedLightspeed Commerce Inc. (TSX | NYSE: LSPD) ist der führende globale Anbieter einer cloudbasierten und ganzheitlichen Kassensystem- und Bezahlplattform sowie von Finanzdienstleistungen für die Gastronomie und Hotellerie in über 100 Ländern. Lightspeed wurde 2005 von CEO Dax Dasilva in Montreal gegründet. Heute servieren Lightspeed-Kunden in einem Jahr mehr als 1 Milliarde Gerichte an über 300 Millionen Gäste auf der ganzen Welt.