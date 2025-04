Köln (ots) -Die Sommerferien rücken näher und mit ihnen Zeugnisse und unzählige Klassenarbeiten. Zum Ende des Schuljahrs fragen sich Eltern mal wieder: Funktioniert Schule auch stressfrei? Kann Lernen auch Spaß machen? "JA" lautet die klare Antwort von Jürgen Möller. Der Lernexperte ist 2025 mit der deutschlandweiten Live-Tour "Das Lernen lernen" der Akademie für Lernpädagogik unterwegs. Im Mai startet nun der nächste Tour-Abschnitt mit zehn Terminen. Jürgen Möller vermittelt auf seiner Tour praxisnahe Lernstrategien für den Familienalltag: interaktiv, humorvoll, wissenschaftlich fundiert - Aha-Erlebnisse und zahlreiche Lacher inklusive.Jürgen Möllers Tour zeigt eindrucksvoll und praktisch, wie Kinder mit Freude und weniger Stress lernen können. Mit über 25 Jahren Erfahrung als Lehrer und Lernpädagoge erklärt Jürgen Möller Eltern auf unterhaltsame Weise, wie sie ihre Kinder stärken, Lernprozesse positiv beeinflussen und gleichzeitig den Familienalltag harmonischer gestalten können. "Gerade vor dem Schuljahresende ist die Stimmung in vielen Familien angespannt. Wir zeigen, wie Lernen wieder leichtfallen kann - ohne Druck, dafür mit Begeisterung", so Möller. Die Akademie für Lernpädagogik bündelt langjährige Erfahrung in wirksamen Konzepten zu Lernstrategien, die schon bei über 300.000 Familien im Alltag einen Unterschied gemacht haben.Zehn Termine im Mai - Tour geht im Herbst weiterIm Mai macht die Live-Tour "Das Lernen lernen" Stationen in Neumünster, Bielefeld, Dillingen (Saar), Daun, Weisweiler, Celle, Potsdam, Buchholz in der Nordheide, Vellmar und Leipzig. Im Herbst geht es dann mit zahlreichen Terminen in ganz Deutschland weiter. Die erste Etappe von Januar bis April war mit 22 überwiegend ausverkauften Veranstaltungen ein voller Erfolg. Jürgen Möller betont: "Es erfüllt mich mit großer Freude zu sehen, wie Eltern nach einem solchen Event mit einem Gefühl der berechtigten Hoffnung nach Hause gehen. Lernen soll Spaß machen - und das funktioniert dann am besten, wenn Eltern und Kinder gemeinsam neue Wege gehen. Mit dieser Erfahrung verlassen Mütter und Väter unseren Abend."Weitere Informationen und Tickets auch zur Herbst-Tour sind auf der Website der Akademie für Lernpädagogik erhältlich: www.akademie-lernpaedagogik.de/lernen-lernenÜber die Akademie für Lernpädagogik:Die Akademie für Lernpädagogik ist die Instanz fürs "Lernen lernen": Mit umfangreicher Expertise und langjährigen Praxiserfahrungen an Schulen treibt es das Team der Akademie an, Kindern eine glücklichere Schulzeit zu ermöglichen - und dafür die besten Wege zu finden, realisierbar und nah am Alltag aller am Lernprozess Beteiligter.Pressekontakt:UHLMANN PRSolveig Dülfer, Senior BeraterinTel.: +49 1515 519 45 355E-Mail: s.duelfer@uhlmann-pr.deOriginal-Content von: Akademie für Lernpädagogik, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179451/6022588