MAILAND, April 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Olon Group, ein weltweit führender CDMO-Anbieter im Pharmabereich, gibt die Ernennung von Jérôme Bédier zum CEO seiner französischen Unternehmen und von Andrea Conforto zum M&S VP CDMO von Olon Biotech, dem Geschäftsbereich für CDMO-Dienstleistungen für Biologika, bekannt. Diese Ernennungen unterstreichen die Strategie von Olon, seine Kompetenzen in den Bereichen Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs), hochwirksame pharmazeutische Wirkstoffe (HPAPIs) und mikrobielle Bioproduktion auszubauen.

Eine integrierte Vision für ADCs, HPAPIs und mikrobielle Bioproduktion

Mit dieser neuen Führungsstruktur beschleunigt die Olon Group die Entwicklung ihres vollständig integrierten ADC-Angebots, das die gesamte Wertschöpfungskette von der Zelllinienentwicklung (CLD) bis zur Herstellung von Arzneimitteln einschließlich der Produktion von Wirkstoffen und Linkern abdeckt. Dieser umfassende Ansatz ermöglicht Biotechnologie- und Pharmaunternehmen den Zugang zu einer nahtlosen CDMO-Lösung für zielgerichtete Therapien der nächsten Generation. Die Olon Group nutzt außerdem ihre jüngsten Investitionen in den Standort Rodano (Italien), die ihre Produktionskapazitäten für HPAPI erweitern und im Einklang mit ihrem umfassenden Engagement für die Herstellung komplexer biopharmazeutischer Produkte stehen.

Gleichzeitig baut Olon seine Kompetenzen im Bereich der mikrobiellen Bioproduktion aus und bietet GMP-konforme klinische und kommerzielle Fertigung für injizierbare Biologika an. Mit umfassender Expertise in mikrobieller Fermentation und Prozessentwicklung unterstützt Olon Pharmaunternehmen bei der Markteinführung innovativer Biopharmazeutika.

Stärkeres Leadership zur Förderung des Wachstums

Als CEO der französischen Unternehmen von Olon wird Jérôme Bédier die Integration der französischen CDMO-Kapazitäten in die Olon Group leiten und die Erweiterung des biopharmazeutischen Angebots von Olon vorantreiben. Er tritt die Nachfolge von Alain Sainsot an, der GTP Bioways vor der Übernahme durch die Olon Group erfolgreich geleitet hat.

Andrea Conforto wird als M&S VP CDMO von Olon Biotech für den Aufbau strategischer Partnerschaften mit Biotech- und Pharmaunternehmen in Europa, Nordamerika und Asien verantwortlich sein.

Maurizio Sartorato, VP Biotech BU der Olon Group, äußerte sich wie folgt:

"Die Stärkung unserer Führungsposition in der Bioproduktion erfordert eine globale und integrierte Vision. Mit Jérôme und Andrea stärken wir unsere Expertise, um den wachsenden Anforderungen der Märkte für ADCs, HPAPIs und mikrobielle Bioproduktion gerecht zu werden."

Jérôme Bédier fügte hinzu: "Ich freue mich sehr, in einer so entscheidenden Phase zur Olon Group zu kommen. Dank unserer integrierten Kompetenzen in den Bereichen ADCs, HPAPIs und mikrobielle Bioproduktion sind wir ein wichtiger CDMO-Partner für Biotechunternehmen, die innovative Therapien entwickeln."

Andrea Conforto erklärte: "Unser Ziel ist es, Biotechunternehmen eine umfassende und flexible CDMO-Lösung anzubieten. Wir werden unsere internationale Expansion beschleunigen, indem wir die herausragenden Kompetenzen von Olon im Bereich der Bioproduktion nutzen."

Über die Olon Group

Die Olon Group ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs) für den CDMO- und Generikamarkt. Wir verbinden fundiertes Entwicklungs-Know-how mit modernsten Technologien in den Bereichen chemische Synthese und biologische Prozesse und gewährleisten so höchste internationale Standards in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Umweltverträglichkeit. Mit einer der längsten Erfolgsgeschichten in der API-Branche sind wir der vertrauenswürdige Partner, der unseren Kunden ermöglicht, ihre Moleküle erfolgreich auf den Markt zu bringen.

Unser globales Netzwerk umfasst 14 Produktionsstätten und 9 Forschungs- und Entwicklungszentren, die von einem Team aus 2.800 Fachkräften unterstützt werden, darunter 350 hochqualifizierte Forschungs- und Entwicklungsexperten. Bei Olon sorgen unser Fachwissen, unsere Flexibilität und unser Engagement für Innovation für erfolgreiche Ergebnisse für unsere Partner, von der kundenspezifischen chemischen Synthese bis hin zu fortschrittlichen biotechnologischen Lösungen.

