Mainz Biomed gibt Technologiepartnerschaft mit EDX Medical Group bekannt BERKELEY, USA und MAINZ, Deutschland - 29. April 2025 - Mainz Biomed N.V. (NASDAQ:MYNZ) ("Mainz Biomed" oder das "Unternehmen"), ein molekulargenetisches Diagnostikunternehmen, das sich auf die Krebsfrüherkennung spezialisiert hat, hat eine Technologiepartnerschaft mit der britischen EDX Medical Group plc (AQSE: EDX) bekannt gegeben. EDX Medical entwickelt innovative digitale Diagnostikprodukte und -dienstleistungen zur Unterstützung personalisierter Behandlungen von Krebs, Herz-Kreislauf- und Infektionskrankheiten. Im Rahmen der Vereinbarung erhält EDX Medical Zugang zu Mainz Biomeds molekulardiagnostischer Technologie, um sein Produktportfolio für den Vertrieb in Großbritannien auszubauen. "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit EDX Medical Limited, um den Zugang zu hochwertigen Krebsdiagnostika in Großbritannien zu verbessern", sagte Guido Baechler, Chief Executive Officer von Mainz Biomed. "Durch die Kombination unserer Expertise in der Molekulardiagnostik mit dem fundierten Fachwissen von EDX Medical können wir einen äußerst zuverlässigen und bedeutenden Beitrag zur Früherkennung und Prävention von Krebs leisten." Dr. Mike Hudson, Chief Executive Officer von EDX Medical, sagte: "Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Patienten und medizinischem Fachpersonal die besten diagnostischen Tests zur Verfügung zu stellen, und suchen kontinuierlich nach Möglichkeiten, die Leistungsfähigkeit von Krebsuntersuchungen durch den Einsatz molekularer Biomarker zu verbessern - Biomarker, die das Potenzial haben, die Krebsfrüherkennung zu revolutionieren. Wir freuen uns sehr über diese Technologiepartnerschaft, die uns dabei helfen wird, dieses Ziel zu erreichen." Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Mainz Biomeds offizielle Investoren-Website unter mainzbiomed.com/investors/ Folgen Sie uns, um auf dem neuesten Stand zu bleiben: LinkedIn

X (Previously Twitter)

Facebook Über Mainz Biomed NV Mainz Biomed entwickelt marktfertige molekulargenetische Diagnoselösungen für lebensbedrohende Krankheiten. Das Hauptprodukt des Unternehmens ist ColoAlert®, ein nicht-invasiver und einfach anzuwendender Früherkennungstest mit einer hohen Sensitivität und Spezifität zur Erkennung von Darmkrebs. ColoAlert® wird in Europa bereits vertrieben. Das Unternehmen führt eine klinische Studie für die FDA-Zulassung in den USA durch. Zu den Produktkandidaten von Mainz Biomed gehört auch PancAlert, ein Screening-Test zur Früherkennung von Bauchspeicheldrüsenkrebs, der auf dem Multiplex-Nachweis molekulargenetischer Biomarker in Stuhlproben mittels Polymerase-Kettenreaktion (PCR) in Echtzeit basiert. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie mainzbiomed.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn , Twitter und Facebook . Über die EDX Medical Group Die EDX Medical Group plc hat ihren Hauptsitz in Cambridge, Großbritannien, und ist im Apex-Segment des AQSE Growth Market notiert (TIDM: EDX). Gegründet wurde EDX Medical von Professor Sir Christopher Evans, OBE, einem Unternehmer mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in den Branchen Medizin und Life Sciences, gemeinsam mit CEO Dr. Mike Hudson. Durch die Umsetzung klinischer Erkenntnisse in praxisnahe Lösungen, die fortschrittliche biologische und digitale Technologien kombinieren, möchte EDX Medical die Erkennung und Charakterisierung von Krankheiten kosteneffizient verbessern, um eine zeitnahe personalisierte Behandlung zu ermöglichen. Die frühzeitige Diagnose von Krankheiten und die biologisch basierte Optimierung individueller Therapien gelten als effektivste Mittel, um Todesfälle zu verringern und die Kosten im Gesundheitswesen weltweit zu senken. Weitere Informationen finden Sie unter www.edxmedical.com . Für Presseanfragen zu Mainz Biomed wenden Sie sich bitte an:

MC Services AG

Maximilian Schur / Simone Neeten

+49 211 529252 20

mainzbiomed@mc-services.eu

Für Investorenanfragen wenden Sie sich bitte an ir@mainzbiomed.com Für Medienanfragen zur EDX Medical Group wenden Sie sich bitte an:

Media House International

Ramsay Smith

+44 (0)7788 414856

ramsay@mediahouse.co.uk

Gary McQueen

+44 (0)7834 694609

gary@mediahouse.co.uk

Zukunftsgerichtete Aussagen Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung sind "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie "antizipieren", "glauben", "erwarten", "schätzen", "planen", "vorhersagen" und "projizieren" und andere ähnliche Ausdrücke, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder auf diese hinweisen können und die nicht Aussagen aufgrund von historischen Fakten sind, identifiziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuelle Analyse bestehender Informationen wider und unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten. Aus diesem Grund ist Vorsicht beim Vertrauen auf zukunftsgerichtete Aussagen geboten. Aufgrund von bekannten und unbekannten Risiken können sich die tatsächlichen Ergebnisse in hohem Maß von den Erwartungen oder Vorhersagen des Unternehmens unterscheiden. Die folgenden Faktoren könnten unter anderem dazu führen, dass tatsächliche Ergebnisse sich erheblich von denen unterscheiden, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden: (i) das Nichterfüllen von vorausgesagten Entwicklungen und damit zusammenhängenden Zielen; (ii) Änderungen bei den anzuwendenden Gesetzen oder Richtlinien; (iii) die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Unternehmen und seine aktuellen oder beabsichtigten Märkte; und (iv) andere Risiken und Unsicherheiten, die hierin beschrieben werden, wie auch diejenigen Risiken und Unsicherheiten, die von Zeit zu Zeit in anderen Berichten und anderen öffentlichen Dokumenten, die bei der Securities and Exchange Commission (der "SEC") durch das Unternehmen eingereicht werden, besprochen werden. Zusätzliche Informationen, die diese und andere Faktoren betreffen, die die Erwartungen und Projektionen des Unternehmens beeinflussen können, finden sich in den anfänglichen Dokumenteneinreichungen bei der SEC, einschließlich des Jahresberichts auf Formblatt 20-F, eingereicht am 31. März 2025. Die Einreichungen des Unternehmens bei der SEC sind auf der Webseite der SEC unter www.sec.gov für die Öffentlichkeit zugänglich. Jede von uns in dieser Pressemitteilung getätigte zukunftsgerichtete Aussage basiert ausschließlich auf Informationen, die Mainz Biomed aktuell vorliegen und treffen nur auf das Datum zu, an dem sie getätigt wurden. Mainz Biomed übernimmt keine Verpflichtung, öffentlich jede zukunftsgerichtete Aussage, ob nun schriftlich oder mündlich, zu aktualisieren, die von Zeit zu Zeit getätigt wird, sei es als Resultat neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder anderweitig, außer dies ist per Gesetz erforderlich.



