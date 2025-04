Hamburg (ots) -Die Nominierten für den diesjährigen stern-Preis stehen fest. In fünf Kategorien - "Lokal", "Investigation", "Fotogeschichte des Jahres", "Egon Erwin Kisch-Preis" und der zurückgekehrten Kategorie "Dokumentation" - haben die Jurys jeweils drei Beiträge ausgewählt. Mit dem renommierten Preis zeichnet der stern auch 2025 wieder exzellente publizistische Arbeiten aus Print, TV, Radio, Web und Fotografie aus. Die Preisträgerinnen und Preisträger werden am 14. Mai 2025 bei einer feierlichen Preisverleihung in Hamburg bekannt gegeben.Die nominierten Arbeiten in der Kategorie "Dokumentation":- David Körzdörfer, Düzen Tekkal -Bêmal - Heimatlos. 10 Jahre Völkermord an den Jesiden - ARD Mediathek - in Kooperation mit Radio Bremen, SWR, German Dream Productions- Philipp Grüll, Erik Häußler - Ausgesetzt in der Wüste - Europas tödliche Flüchtlingspolitik - Das Erste/ARD Mediathek - Recherchekooperation: Bayerischer Rundfunk, Lighthouse Reports, Der Spiegel, Washington Post, Enass, El Pais, IrpiMedia, Inkyfada, Le Monde // Der Film ist eine Co-Produktion von Bayerischer Rundfunk, Deutsche Welle, Lighthouse Reports, NDR- Ghada Alkurd, Nikolai Antoniadis, Asia Haidar, Ameera Harouda, Juliane von Mittelstaedt, Mohannad al-Najjar, Max Heber, Niklas Marienhagen, Bernhard Riedmann - Die Toten vom Kronenturm - DER SPIEGELDie nominierten Arbeiten in der Kategorie "Lokal":- Manuel Andre, Timian Hopf, Jan Kandzora, Max Kramer, Ina Marks, Holger Sabinsky-Wolf, Christiane Zaunitzer - Skandal um die JVA Gablingen - Augsburger Allgemeine- Anne Lena Mösken - Ein Leben für Großschirma - Freie Presse- Ilja Regier - Das Schweigen der Schützen - Mindener TageblattDie nominierten Arbeiten in der Kategorie "Fotogeschichte des Jahres":- Johanna-Maria Fritz - Der Raubzug - ZEIT Magazin- Dominic Nahr - "Sie machen das Land kaputt" - Neue Zürcher Zeitung- Aliona Kardash - Zuhause riecht es nach Rauch - sternDie nominierten Arbeiten in der Kategorie "Investigation":- Jörg Diehl, Roman Höfner, Martin Knobbe, Roman Lehberger, Fidelius Schmid, Thomas Schulz, Wolf Wiedmann-Schmidt, Annika Zeller - Operation Diameter: Wie ein ukrainisches Geheimkommando Nord Stream sprengte - DER SPIEGEL- Robert Pausch - Das liberale Drehbuch für den Regierungssturz - DIE ZEIT- Isabell Beer, Isabel Ströh - Das Vergewaltiger-Netzwerk auf Telegram - STRG_FDie nominierten Arbeiten in der Kategorie "Egon Erwin Kisch-Preis" (geschriebene Reportage):- Malte Henk - Wie weit weg ist Buchenwald? - DIE ZEIT- Nico Schnurr, Dominik Stawski - Station 67 - stern- Thorsten Schmitz - Familie Levy - Süddeutsche ZeitungAlle Infos: www.sternpreis.stern.dePressekontakt:Anna VelkenSenior Managerin Kommunikation & PR Information/Sport RTL Deutschlandanna.velken@rtl.de+49 221-456-74305Original-Content von: STERN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6329/6022623