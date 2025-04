1NCE schließt die bisher größte Finanzierungsrunde erfolgreich ab; seit 2017 hat das Unternehmen insgesamt 160 Millionen US-Dollar eingesammelt.

1NCE plant, das Produktportfolio seiner Software-as-a-Service (SaaS)-Plattform zu erweitern, neue AI-Tools anzubieten sowie die weltweite Expansion voranzutreiben und insbesondere die Präsenz in den USA weiter auszubauen.

Das Unternehmen gehört zu den am schnellsten wachsenden Akteuren im IoT-Bereich und betreibt das weltweit größte privat geführte IoT-Netzwerk in der Cloud.

1NCE, einer der am schnellsten wachsenden Anbieter von IoT-Software und -Konnektivität, gab heute den erfolgreichen Abschluss einer Finanzierungsrunde in Höhe von 60 Millionen US-Dollar bekannt.

1NCE bietet eine Softwareplattform für vernetzte Produkte und betreut mehr als 24.000 Kunden mit 30 Millionen Geräten in über 170 Ländern. Seit dem Markteintritt im Jahr 2018 hat sich das Unternehmen als Disruptor in der IoT-Branche etabliert, indem es Konnektivität als integrierten Service seiner Softwareplattform anbietet. Heute betreibt 1NCE das weltweit größte IoT-Netzwerk in der Cloud. Die Plattform von 1NCE wurde 2024 bei den SaaS Awards als "Beste Innovation im Internet der Dinge" ausgezeichnet".

Seit 2017 hat 1NCE 160 Millionen US-Dollar von Investoren aus fünf Ländern eingesammelt. Zu den bisherigen Geldgebern zählen Deutsche Telekom, iSquared Capital, Kensington Capital Partners, SoftBank Corp., Vicenda Group sowie der Gründer und Co-CEO Alexander P. Sator.

Mit dieser Finanzierungsrunde soll die globale Expansion weiter vorangetrieben werden, die 2022 mit dem Fokus auf die USA, den APAC-Raum und LATAM begann. Inzwischen arbeiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 30 Ländern für das Unternehmen, mit Niederlassungen in 11 Ländern, die regionale Vertriebs-, Abrechnungs-, Logistik- und Lagerfunktionen übernehmen. Ergänzt durch ein starkes digitales Kundenerlebnis und Support in 25 Sprachen zählt 1NCE derzeit Nutzer aus über 50 Ländern.

Ein Teil des Kapitals soll konkret für den Ausbau der Präsenz in den USA verwendet werden.

"Die USA sind unser größter und schnellst wachsender Markt, und wir bauen unser amerikanisches Team aus, um unser Wachstum weiter zu beschleunigen. 1NCE liefert bereits heute mit einer branchenführenden Service-Verfügbarkeit pro Endpunkt von 99,97 eine unglaublich hohe Qualität und Verlässlichkeit. Mit der zusätzlichen Finanzierung können wir unseren Wettbewerbsvorteil weltweit weiter untermauern", sagte Ivo Rook, Co-CEO von 1NCE.

Die neuen Mittel sollen zudem in die Erweiterung des Produktportfolios für einen vielfältigen Einsatz in nahezu allen Industrien fließen. Die nächste Generation der Plattform wird die Position von 1NCE als führendes IoT-Unternehmen weiter stärken. Für Kunden, die die 1NCE OS Software bereits für KI-Projekte einsetzen, werden kurzfristig ebenfalls neue Funktionen vorgestellt. Das Unternehmen ist überzeugt, dass KI die Verbreitung von IoT vorantreiben wird, da große Datenmengen eine wichtige Grundlage für das Wachstum von KI-Systemen darstellen.

"1NCE ist ein echter Global Player im Bereich IoT mit einer Vielzahl von Finanzpartnern aus der Finanz- und Telekommunikationsbranche. Der erfolgreiche Abschluss der Finanzierung bestätigt, dass wir mit unserer nächsten SaaS-Generation auf dem richtigen Weg sind", sagte Alexander P. Sator, Gründer und Co-CEO von 1NCE.

1NCE hat sein Führungsteam weiter verstärkt. Kürzlich wurde der Telekommunikations-Experte Christoph Vilanek zum Vorsitzenden des Beirats ernannt. Seit 2009 ist er CEO von Freenet, einem der größten Telekommunikationsunternehmen Europas. Ende 2024 kündigte das Unternehmen außerdem drei neue Mitglieder für das C-Level-Management an.

1NCE bietet eine Softwareplattform für vernetzte Produkte und ermöglicht unkompliziertes IoT in über 170 Ländern. Die Plattform erlaubt es Kunden, Gerätedaten einfach, sicher und zuverlässig zu erfassen und in verwertbare Erkenntnisse umzuwandeln. Sie beschleunigt die Einführung von IoT verkürzt die Time-to-Market, verlängert die Lebensdauer von Geräten und ermöglicht das effiziente Management von Sensoren vom Einsatz bis zum Ende des Produktlebenszyklus. Weitere Informationen unter www.1NCE.com sowie auf Facebook, LinkedIn und X.

