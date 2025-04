News von Trading-Treff.de Die Deutz-Aktie konnte auch am Dienstag in den ersten Stunden rund 1,7 % zulegen. Das führte den Kurs auf noch 6,88 Euro. Damit ist das Gesamtergebnis seit 1. Januar schon auf beeindruckende 72 % geklettert, die Aktie ist in einem erheblichen Aufwärtstrend. Trader und Value-Investoren werden hier noch gleichermaßen Chancen sehen, denn die Aussichten gelten wegen der Rüstungsdebatte und der nächsten Aufträge als gut. Sehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...