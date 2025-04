Der chinesische Autohersteller BYD bringt 2025 zwei neue Plug-in-Hybride auf den deutschen Markt, um sich besser an die hiesige Nachfrage anzupassen. Parallel dazu stellt das Unternehmen revolutionäre Batterietechnologien vor, die den Markt für Elektrofahrzeuge nachhaltig verändern könnten. BYD baut Präsenz in Deutschland aus - mit Hybridstrategie und Akku-Innovation Der weltgrößte Hersteller von Elektrofahrzeugen, BYD (Build Your Dreams), verschärft 2025 seine Marktstrategie in Europa und reagiert damit auf schleppende Absatzzahlen der bisherigen ...

