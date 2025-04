DJ PTA-News: Medigene AG: Medigene AG hat Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt - Einberufung zur aoHV nach §92 AktG entfällt

Planegg/Martinsried, 29. April 2025. Die Medigene AG (Medigene oder das "Unternehmen", WKN: A40ESG, Kürzel: MDG1) ein immunonkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung von T-Zell-Rezeptor (TCR) -gesteuerten Immuntherapien für die Behandlung von Krebs spezialisiert, hat den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, wie bereits in der Ad hoc-Mitteilung vom 07.04.2025 angekündigt, am 16.04.2025 beim zuständigen Amtsgericht München gestellt. Rechtsanwalt Axel W. Bierbach aus der Kanzlei Müller-Heydenreich Bierbach & Kollegen wurde am 25.04.2025 zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Der Forschungsbetrieb der Medigene AG wird derzeit vollumfänglich fortgeführt.

Als unmittelbare Folge entfällt mit der Stellung des Insolvenzantrags die Pflicht zur Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung gemäß -- 92 Aktiengesetz (AktG) durch die Medigene AG.

Medigene AG (FWB: MDG1) ist ein immunonkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Entwicklung von T-Zell-Rezeptor (TCR)-gesteuerten Therapien zur effektiven Bekämpfung von Krebs spezialisiert hat. Seine End-to-End-Plattform generiert optimale 3S (sensitive, spezifische und sichere) T-Zell-Rezeptoren mit einzigartigen und unverwechselbaren Eigenschaften, die in verschiedenen therapeutischen Therapieformen wie TCR-gesteuerte T-Zell-Engager (TCR-TCE)-Therapien (MDG3010 und MDG3020), TCR-Therapien mit natürlichen Killerzellen und T-Zell-Rezeptor-modifizierte T-Zell (TCR-T)-Therapien (MDG1015) eingesetzt werden können. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http:// www.medigene.de.

