Hamburg (ots) -- Neuer Marktbericht von Engel & Völkers analysiert erstmals alle drei Hauptinseln: Mallorca, Ibiza und Menorca- Marktstabilität und eine stetige Preisentwicklung ermöglichen attraktive Renditen für Investoren- Premiumimmobilien und Langzeitmiete besonders gefragtDie Balearen bleiben ein Hotspot für Immobilieninvestitionen im Mittelmeerraum: Mit einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 8 Prozent in den vergangenen zehn Jahren zeigt sich der Markt wachstumsstark und bietet eine nachhaltige, langfristige Wertsteigerung. Besonders das Premiumsegment boomt. Im Jahr 2024 erzielte jede zweite über Engel & Völkers vermittelte Immobilie auf Mallorca einen Verkaufspreis von über 1 Million Euro. Der neu veröffentlichte "Engel & Völkers Marktbericht Balearen 2024/2025" (https://drive.google.com/file/d/1pGpUoOSzQ8H4rgYUfAbOMchNLXKlxUgX/view?usp=sharing) bietet erstmals eine detaillierte Analyse der Marktentwicklung auf Mallorca, Ibiza und Menorca. Die Inselgruppe punktet mit hoher Lebensqualität, stabiler Nachfrage und langfristigem Wertsteigerungspotenzial. Auch Langzeitmieten gewinnen weiter an Bedeutung - besonders bei Familien und internationalen Kunden, die das Leben vor Ort testen möchten. "Die Balearen bleiben einer der attraktivsten Märkte im Mittelmeerraum - nicht nur für Kapitalanleger, sondern auch für Menschen, die hier ihren Lebensmittelpunkt finden wollen", sagt Florian Hofer, Geschäftsführer Engel & Völkers Balearen.Stabiler Wachstumsmarkt mit langfristigem InvestitionspotenzialDie Balearen zählen nach wie vor zu den stabilsten und beliebtesten Märkten für Immobilieninvestitionen in Europa. Während viele andere Immobilienmärkte teils starken Schwankungen unterlagen, verzeichnete der Markt auf der Inselgruppe im Jahr 2024 ein nachhaltiges Wachstum, eine hohe Nachfrage und stabile Preise. Der durchschnittliche Verkaufspreis einer über Engel & Völkers vermittelten Immobilie auf den Balearen lag im vergangenen Jahr bei rund 1,7 Millionen Euro.Die Käuferstruktur im Premiumsegment auf den Balearen blieb 2024 international breit gefächert: Der Marktanteil ausländischer Käufer stieg nach Angaben des Grundbuchamtes leicht auf 33 Prozent, und es waren über 20 Nationalitäten vertreten, wobei die größte Nachfrage aus Deutschland, Großbritannien und der Schweiz kam. "Wir verzeichnen zudem ein wachsendes Interesse von Käufern aus den USA, die zunehmend an Bedeutung gewinnen", erklärt Florian Hofer.Premiumimmobilien auf den Balearen weiter stark gefragtDie Stabilität des Immobilienmarktes auf Mallorca unterstreicht die anhaltende Attraktivität der Insel für einheimische wie auch internationale Käufer und bestätigt ihre Position als gefragtes Investitionsziel im Mittelmeerraum. Rund 50 Prozent der über Engel & Völkers verkauften Immobilien lagen im Preisbereich von über 1 Million Euro. In Palma, besonders in den Top-Lagen, wurden für exklusive Häuser Preise bis zu 5,5 Millionen Euro erzielt. In Hotspots wie dem Südwesten, Son Vida sowie zunehmend in ländlichen Lagen rund um Santa Maria, Santanyí und Formentor wurden Spitzenpreise bis zu 10 Millionen Euro erzielt.Ibiza blieb auch 2024 ein wachsender Immobilienmarkt mit attraktivem Investitionspotenzial, angetrieben von einer anhaltend hohen Nachfrage - insbesondere internationaler Käufer - sowie einer zunehmenden Entwicklung hin zu einem käuferorientierten Markt. Gefragt sind vor allem Lagen rund um Ibiza-Stadt, Immobilien in Marina-Lagen und Villen mit Blick auf die Talamanca-Bucht - mit Verkaufspreisen bis zu 5,5 Millionen Euro. Auch im Süden, etwa in Cala Jondal und Vista Alegre, sowie im ruhigeren Norden wurden vergleichbare Spitzenpreise erzielt.Auf Menorca verzeichnete der Markt 2024 eine positive Entwicklung, getragen von einer konstanten Nachfrage nach Immobilien in Küstennähe, mit Meerblick, in Strandlage oder nahe dem Stadtzentrum. Besonders beliebt sind die Regionen Alcaufar, Binibeca und der Hafen von Mahón. Der durchschnittliche Verkaufspreis für eine Villa in der Umgebung Mahón lag bei rund 1,85 Millionen Euro. In Ciutadella und der umliegenden Region, die rund 35 Prozent des Wohnimmobilienmarktes der Insel ausmachen, wurden durchschnittliche Verkaufspreise von bis zu 2,5 Millionen Euro für Häuser erzielt. Damit bietet Menorca nach wie vor vergleichsweise niedrige Einstiegspreise.Nachhaltiges Wohnen und Langzeitmiete im FokusDie natürliche Umgebung der Balearen zieht führende spanische und internationale Architekten an, die vielfältige Wohnkonzepte schaffen - von modernen Glasvillen bis hin zu traditioneller Architektur. Die Nachfrage nach traditionellem mediterranen Design ist hoch, da Käufer zunehmend auf natürliche Materialien und nachhaltige Technologien setzen. Das Lebensgefühl der Inseln zieht zudem immer mehr Menschen an, die dauerhaft umziehen, insbesondere Familien. Infolgedessen wird auch der Mietmarkt beflügelt, wie insbesondere die starke Nachfrage nach Langzeitmieten auf Mallorca zeigt: Laut Engel & Völkers ist der Anteil langfristiger Mietverträge in Regionen außerhalb von Palma von 25 Prozent auf bis zu 40 Prozent gestiegen, während in Palma die Zahl der abgeschlossenen Langzeitmieten um 60 Prozent zugenommen hat. Viele potenzielle Käufer, darunter auch zahlreiche Familien, deren Kinder internationale Schulen besuchen, mieten zunächst, um auf der Insel Probe zu wohnen, schildert Florian Hofer. "Im nächsten Schritt sind diese Mieter dann häufig auch als Kaufinteressenten in engem Austausch mit uns."Ausblick: Lebensqualität und Stabilität als ErfolgsfaktorenDie Balearen bleiben auch in Zukunft hervorragend für Immobilieninvestitionen positioniert. Dank einer soliden Marktgrundlage, einer vielfältigen internationalen Käufergruppe und einem hohen Lebensstandard bleibt die Nachfrage nach Immobilien auf den Inseln hoch. "Wir blicken optimistisch in die Zukunft, denn die Nachfrage bleibt vielfältig und stabil. Der einzigartige mediterrane Lebensstil, die Sicherheit und die natürliche Schönheit der Balearen werden auch in den kommenden Jahren verstärkt Käufer anziehen, die das Angebot dieser Region zu schätzen wissen. Die Balearen sind mehr als eine werthaltige Investition, es ist ein Ort zum Leben, Entspannen und um wertvolle Zeit mit der Familie zu verbringen", resümiert Florian Hofer.Über Engel & Völkers:Engel & Völkers ist ein weltweit führendes Dienstleistungsunternehmen in der Vermittlung von hochwertigen Wohn- und Gewerbeimmobilien im Premium-Segment. Zudem ist Engel & Völkers in der Vermarktung von Yachten und Jets tätig. Seit 1977 legt das Unternehmen höchste Priorität auf die Wünsche und Bedürfnisse privater als auch institutioneller Kund:innen und entwickelt das Serviceangebot rund um die Immobilie stetig weiter. Verkauf und Vermietung, aber auch die Beratung diverser Investment- und Anlagemöglichkeiten im Immobiliensegment, gehören heute zu den Kernkompetenzen der über 16.700 Personen, die unter der Marke Engel & Völkers tätig sind. Engel & Völkers ist aktuell mit eigenen und lizenzierten Standorten in mehr als 35 Ländern auf fünf Kontinenten präsent. 