München (ots) -Die Gäste:Franz Müntefering (SPD, ehem. Bundesminister)Rüdiger von Fritsch (ehemaliger Botschafter)Gudrun Engel (Leiterin ARD-Studio Washington)Denis Scheck (Literaturkritiker)Susanne Gaschke (Neue Zürcher Zeitung)Yasmine M'Barek (Zeit Online)Der Zustand der SPD und die neue schwarz-rote KoalitionIm Gespräch der ehemalige Bundesminister und Vizekanzler Franz Müntefering.Gespräche über einen Frieden in der UkraineIm Studio der ehemalige deutsche Botschafter in Moskau Rüdiger von Fritsch und die Leiterin des ARD-Studios in Washington Gudrun Engel.Es kommentieren: Der Literaturkritiker und Moderator Denis Scheck, die Autorin der "Neuen Zürcher Zeitung" Susanne Gaschke und die Redakteurin von "Zeit Online" Yasmine M'Barek."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos unter: www.ard-foto.dePressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6022722