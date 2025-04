Bei Altcoins sollten Anleger jetzt genau hinsehen. Denn eine besondere Situation tritt ein und als die das letzte Mal geschah, konnten sich die Kryptowährungen verfünffachen. Was das nun für XRP, Ethereum, Cardano, Solana und Co bedeutet. In diesem Bullenmarkt müssen Altcoin-Anleger weiterhin viel Geduld aufbringen. Während der Bitcoin grundsätzlich schön steigt, sieht es nur bei ausgewählten Altcoins wie SUI, XRP oder hin und wieder Solana recht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...