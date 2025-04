flatexDegiro startet das Jahr mit neuen Rekorden. Der Umsatz steigt im ersten Quartal um 19 Prozent auf 146 Millionen Euro an. Hier geht es bei bei den Provisionserträgen aus dem Brokerage um 31 Prozent auf 98 Millionen Euro nach oben. Die Provision pro Transaktion steigt von 4,64 Euro auf 5,02 Euro an. Beim Gewinn gibt es ein Plus von 40 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...