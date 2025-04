Vor der Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten und einer Vielzahl an Unternehmenszahlen haben sich die Anleger an der Wall Street gestern vorsichtig gezeigt. Am Ende schloss der Dow Jones mit einem kleinen Plus von 0,28 Prozent bei 40.227 Punkten. Die Zurückhaltung signalisiert die gespannte Erwartungshaltung ...