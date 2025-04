MRH Trowe hat im Zuge des Ausbaus des Finance-Geschäfts Stefan Jörißen zum 01.05.2025 als Head of Surety & Bonding gewonnen. Er wird u. a. die strategische Weiterentwicklung des Bereichs Kautionsversicherung übernehmen sowie den digitalen Wandel in dem Markt mit vorantreiben. Zum 01.05.2025 startet Stefan Jörißen als Head of Surety & Bonding im Geschäftsfeld Finance bei MRH Trowe. In dieser Position soll er die strategische Weiterentwicklung des Bereichs Kautionsversicherung verantworten. Darüber ...

