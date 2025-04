Die Mehrheit der Immobilienmakler zeigt sich laut einer Umfrage optimistisch, was die Geschäftsaussichten angeht. Rund die Hälfte der Befragten geht von einer Steigerung ihrer Geschäftstätigkeiten in den kommenden zwölf Monaten aus. Dagegen rechnen rund 8% mit einer negativen Entwicklung. Trotz herausfordernder Zeiten am Immobilienmarkt blickt die Mehrheit der Immobilienmakler zuversichtlich auf das laufende Jahr. Wie aus einer Umfrage von Kleinanzeigen hervorgeht, erwarten rund 51% der befragten ...

