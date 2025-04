DJ PTA-News: Integrated Cyber Solutions Inc.: Strategischer Vorstoß nach Indien und Sri Lanka stärkt Integrated Cyber für beschleunigte internationale Expansion

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Integrated Cyber Solutions Inc.: Strategischer Vorstoß nach Indien und Sri Lanka stärkt Integrated Cyber für beschleunigte internationale Expansion

Vancouver, BC (pta000/29.04.2025/15:00 UTC+2)

Strategischer Vorstoß nach Indien und Sri Lanka stärkt Integrated Cyber für beschleunigte internationale Expansion

VANCOUVER, British Columbia - 29. April 2025 - Integrated Cyber Solutions, Inc. (CSE: ICS) (FSE: 4YG) (OTCQB: IGCRF), ein führender Anbieter von menschzentrierten Cybersicherheitsdiensten, gab heute eine strategische Absichtserklärung (MoU) mit der Tesra Group bekannt, einem Technologieunternehmen mit Sitz in Indien. Ziel ist es, fortschrittliche Schulungs- und Sensibilisierungsprogramme für Cybersicherheit in Indien und Sri Lanka bereitzustellen. Tesra wird dabei als lokaler Umsetzungspartner für den regionalen Ausbau von Integrated Cyber fungieren - ein weiterer entscheidender Schritt im Bestreben des Unternehmens, verhaltensorientierte Cyberabwehr global zu etablieren.

Der Markteintritt von Integrated Cyber erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da die Cyberkriminalität in Asien - insbesondere in aufstrebenden digitalen Volkswirtschaften wie Indien und Sri Lanka - stark zunimmt. Indien verzeichnete im Jahr 2024 über 1,7 Millionen Beschwerden über Cyberkriminalität, was einem Anstieg von 51 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht, insbesondere bei Betrugsfällen gegenüber Bürgerinnen und Bürgern. Auch Sri Lanka meldete einen alarmierenden Anstieg von Cyberangriffen, darunter gezielte Phishing-Kampagnen, Diebstahl von Zugangsdaten und Ransomware-Attacken auf Finanz- und Regierungsinstitutionen.

"Cyberkriminelle agieren schneller denn je und zielen längst nicht mehr nur auf Systeme, sondern auf Menschen", sagte Alan Guibord, CEO von Integrated Cyber Solutions. "Diese Partnerschaft mit Tesra gibt uns einen etablierten Partner vor Ort, um unsere Human Firewall-Plattform bereitzustellen und Schulungsprogramme schnell zu skalieren - und damit das größte Risiko für Organisationen zu minimieren: menschliches Verhalten. Dies ist ein strategischer Schritt, der unsere aggressive Expansionsstrategie unterstreicht und uns in einer der digital verletzlichsten und zugleich wachstumsstärksten Regionen positioniert."

"Mit der zunehmenden Digitalisierung in Südasien steigt auch die Anfälligkeit gegenüber sich entwickelnden Cyberbedrohungen. In Indien und Sri Lanka beobachten wir einen dramatischen Anstieg sozial manipulierter Angriffe, die auf menschliches Verhalten statt auf technische Schwachstellen abzielen", kommentierte Capt. Rahul Damodaran, CEO und Direktor der Tesra Group. "Wir sind überzeugt, dass Cyberresilienz beim Menschen beginnt. Die Partnerschaft mit Integrated Cyber ist ein entscheidender Schritt, um diesen dringenden Bedarf zu decken - durch erstklassige, verhaltensorientierte Cybersicherheitstrainings für Organisationen und Institutionen in der gesamten Region. Gemeinsam wollen wir eine robuste Human Firewall aufbauen, die der zunehmenden Raffinesse von Cyberkriminalität standhalten kann."

Die Tesra Group wird die Umsetzung und Lokalisierung in Indien und Sri Lanka leiten. Dabei stellt sie sicher, dass die Programme von Integrated Cyber an lokale Compliance-Vorgaben, kulturelle Gegebenheiten und Bedrohungslagen angepasst sind. Die Schulungsinhalte umfassen KI-gestützte Phishing-Simulationen, Passworthygiene, Verhaltensanalysen und die Verstärkung von Multi-Faktor-Authentifizierung - aufbereitet in einem skalierbaren Format für Unternehmen.

Diese Ankündigung folgt auf ähnliche strategische Vereinbarungen im Nahen Osten und spiegelt die umfassendere Wachstumsstrategie des Unternehmens wider, die auf vertrauensvollen Partnerschaften und marktspezifischer Umsetzung basiert.

Über Integrated Cyber Integrated Cyber ist ein Managed Security Service Provider (MSSP), der Cybersicherheitsdienste für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) menschzentriert gestaltet. Das Unternehmen integriert Funktionen von Drittanbietern, um sicherzustellen, dass Kunden stets Zugang zu den neuesten Cybersicherheitslösungen haben.

Neben den essenziellen Sicherheitsdiensten bietet Integrated Cyber auch Managed Services und die IC360-Technologieplattform, die große Datenmengen konsolidiert und verwertbare Erkenntnisse aus den zahlreichen Softwarelösungen in Kundenumgebungen generiert. Diese Informationen ermöglichen verständliche Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheitslage. Im Zentrum steht dabei stets der Mensch - durch die Vereinfachung komplexer Bedrohungen und das Aufzeigen der Rolle des Nutzerverhaltens im effektiven Cyberabwehrkonzept.

Weitere Informationen: www.integrated-cyber.com

Über Tesra Group Die 2016 gegründete Tesra Group ist ein weltweit tätiger Anbieter von Beratung für digitale Ökosysteme, IT-gestützte Dienstleistungen und zukunftsorientierte Technologie-Lösungen. Mit Hauptsitz in Kochi, Indien, vereint die Tesra Group ein Team aus Technologieexperten, Prozessberatern, Designern und Sicherheitsspezialisten mit Erfahrung in über 50 Ländern.

Das Unternehmen bietet integrierte Services in den Bereichen Kundenmanagement, IT-Helpdesk-Support, Softwareentwicklung und digitale Transformation. Ziel ist es, Unternehmen beim nachhaltigen Wachstum in einem dynamischen Marktumfeld zu unterstützen. Mit einem Fokus auf agile Innovation und kundenzentrierte Lösungen antizipiert Tesra zukünftige Technologietrends und entwickelt skalierbare, widerstandsfähige Geschäftsmodelle.

Weitere Informationen: www.tesragroup.com

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne geltender Wertpapiergesetze. Solche Aussagen sind an Begriffen wie "glaubt", "kann", "plant", "wird", "erwartet", "beabsichtigt", "könnte", "schätzt", "prognostiziert" und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Schätzungen und Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung.

Tatsächliche Ergebnisse können aufgrund verschiedener bekannter und unbekannter Risiken und Unsicherheiten wesentlich von den prognostizierten abweichen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, solche Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die CSE noch deren Marktregulierer übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Möchtest du eine Zusammenfassung auf Deutsch oder ein Presse-Abstract für interne Zwecke?

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Integrated Cyber Solutions Inc. 1662 W 75th Ave V6P 6G2 Vancouver, BC Kanada Ansprechpartner: Alan Guibord Tel.: +1 212 634 9534 E-Mail: alan.guibord@integrated-cyber.com Website: www.integrated-cyber.com ISIN(s): CA45828F1018 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Frankfurt Weitere Canadian Securities Exchange (CSE) Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1745931600774 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 29, 2025 09:00 ET (13:00 GMT)