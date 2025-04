Duisburg (ots) -Nach dem verheerenden Erdbeben in Myanmar verstärkt die Kindernothilfe zusammen mit der Partnerorganisation World Concern Myanmar die dringend benötigten Nothilfe-Maßnahmen. Betroffene Familien in der Mandalay-Region erhalten Nahrungsmittelpakete mit Reis, Erbsen, Öl, Salz, Dosenfisch, Instantnudeln sowie Zeltplanen.Die Lage bleibt weiterhin katastrophal. "Aktuell sind vor allem Kinder von Durchfallerkrankungen betroffen. Das ist lebensgefährlich, da kleine Kinder besonders schnell dehydrieren können", erklärt Katrin Weidemann, Vorstandsvorsitzende der Kindernothilfe. Um dem entgegenzuwirken, versorgt die Kindernothilfe die betroffenen Familien mit Trinkwasser und stellt den Zugang zu medizinischer Versorgung sicher.In den überfüllten Notunterkünften werden die Bedürfnisse von Kindern häufig nur unzureichend berücksichtigt. Daher schaffen die Kindernothilfe und ihre Partnerorganisation spezielle Schutzräume, in denen Mädchen und Jungen im Alter von drei bis 16 Jahren Zugang zu psychosozialer Betreuung haben. Dort können sie spielen, lernen und über die Verluste der vergangenen Wochen sprechen. Ein wichtiger Schritt, um die Erlebnisse zu verarbeiten.Die Kindernothilfe bittet weiterhin um Spenden:Spendenkonto Kindernothilfe e.V.Bank für Kirche und Diakonie eG (KD-Bank)IBAN: DE92 3506 0190 0000 4545 40BIC: GENODED1DKDStichwort: Erdbeben MyanmarDie Kindernothilfe ist seit 2017 in Myanmar aktiv und unterstützt dort insbesondere Selbsthilfegruppen. Seit dem verheerenden Erdbeben liegt der Fokus der Maßnahmen auf der humanitären Hilfe. Neben diesen kurzfristigen Notfallmaßnahmen hilft die Kinderrechtsorganisation zusammen mit ihren Partnern auch beim Wiederaufbau und engagiert sich langfristig in der nachhaltigen Entwicklung von Lebensgrundlagen, Bildungsangeboten, Schutz und Gesundheitsversorgung. Die Kindernothilfe ist Mitglied im Bündnis "Entwicklung Hilft". Weitere Informationen finden Sie unter kindernothilfe.de.Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:Angelika Böhling, PressesprecherinAngelika.Boehling@kindernothilfe.deTel.: 0203.7789-230Original-Content von: Kindernothilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40844/6022771