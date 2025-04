NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UPS nach Zahlen zum ersten Quartal und einer Telefonkonferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Auf Letzterer habe sich der Logistikanbieter nicht weiter zum bisherigen Ausblick auf 2025 und 2026 geäußert, schrieb Analyst Brian Ossenbeck in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch bezüglich der avisierten milliardenschweren Kosteneinsparungen gebe es Unklarheit./bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2025 / 07:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2025 / 07:42 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US9113121068