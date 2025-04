Wien (www.fondscheck.de) - Franklin Templeton bietet seit Kurzem europäischen Anlegern den FTGF Putnam US Research Fund (ISIN IE00B1BXJ072/ WKN A0MUZJ) an, so die Experten von "FONDS professionell".Der Fonds sei gemäß der Verordnung über die Offenlegung von Informationen über Nachhaltigkeitsaspekte (SFDR) als Artikel-8-Produkt eingestuft worden, wie das Unternehmen mitteile. Der neu aufgestellte FTGF Putnam US Research Fund komme mit einem verwalteten Vermögen von rund 170 Millionen US-Dollar auf den Markt und sei zuvor unter dem Namen FTGF Clearbridge US Appreciation Fund bekannt gewesen. ...

