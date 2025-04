London (ots/PRNewswire) -Teamwork Commerce, eine globale Einzelhandelsmanagement- und führende Omnichannel-Lösung, gibt heute seine Partnerschaft mit ShippyPro bekannt, einer globalen Versandplattform, die Unternehmen bei der Automatisierung des Versands, der Nachverfolgung und der Rücksendung unterstützt und gleichzeitig die Lieferkosten optimiert. Die Partnerschaft wird es Einzelhändlern ermöglichen, ihre Auftragsabwicklung und Retourenprozesse nahtlos über die Mobile Point of Sale (POS)-Anwendung von Teamwork Commerce zu verwalten.ShippyPro ist eine Komplettlösung für den Versand, die Händlern weltweit dabei hilft, Bestellungen in Geschäften, von Geschäft zu Geschäft und im E-Commerce zu versenden, zu verfolgen und zurückzusenden. ShippyPro ist eine All-in-One-Lösung, die ihre Versandstrategie vereinfacht und automatisiert. Durch die direkte Integration in die Teamwork Commerce Mobile POS-Plattform können Einzelhändler nahtlos Etiketten erstellen, Bearbeitungszeiten verkürzen und eine genaue und konsistente Auftragsabwicklung sicherstellen. ShippyPro Optimizer bietet Einzelhändlern außerdem einen vollständigen Einblick in die wichtigsten Versand-KPIs und ermöglicht es ihnen, die Zustellleistung zu verbessern, die Kosten zu senken und das Kundenerlebnis durch verwertbare Erkenntnisse zu verbessern.Mit Teamwork Commerce bietet ShippyPro die einfachste Möglichkeit, Bestellungen innerhalb einer Anwendung zu versenden, zu verfolgen und zurückzusenden, sodass beim Versand von Artikeln von verschiedenen Standorten aus nicht zwischen mehreren Anwendungen gewechselt werden muss. Die Technologie von Teamwork Commerce ermöglicht es Einzelhändlern, erweiterte Einstellungen zu konfigurieren, einschließlich verfügbarer Versandmethoden, Einschränkungen und automatisierter Arbeitsabläufe - wie z. B. die Erstellung von Rücksendeetiketten, falls erforderlich. Sobald das Versandetikett am POS generiert und gedruckt wurde, wird es automatisch im Order Management System (OMS) aktualisiert, sodass Channel-übergreifende Genauigkeit in Echtzeit gewährleistet ist. Diese Integration ermöglicht es Einzelhändlern, personalisierte und effiziente Versandmöglichkeiten direkt in ihren bestehenden Teamwork-Prozessen einzurichten.Die Technologie kann auch die Speditionsverwaltung vereinfachen, indem sie automatisch die verfügbaren Dienste auf der Grundlage der Fulfillment-Möglichkeiten der einzelnen Spediteure populiert. Dies umfasst die Zustellarten Ground, Economy, Next Day, Express und Standard. Diese Integration unterstützt gängige Versandmethoden weltweit, einschließlich der USA, Kanada, Großbritannien, Europa und Mexiko, mit Zugang zu einer vollständigen Liste von 171 Optionen. Einzelhändler können ihre globalen Versandvorgänge nahtlos von einer zentralen Datenbank aus verwalten.Francesco Borghi, CEO und Gründer von ShippyPro, sagte: "Unsere Mission ist es, die logistische Infrastruktur für den globalen Handel aufzubauen und Unternehmen zu befähigen, intelligenter zu agieren und beim Fulfillment optimale Erfahrungen zu liefern. Unsere Partnerschaft mit Teamwork Commerce ermöglicht es Einzelhändlern, ihr Omnichannel-Angebot am POS zu stärken. Einzelhändler haben jetzt einen verbesserten Zugang zu Fulfillment-Daten und -Funktionen, um die Kundenbedürfnisse effizienter zu erfüllen und letztendlich einen vollständigen Einblick in die Versand-KPIs zu erhalten, um die Lieferkosten zu senken, die Leistung der Spediteure zu verbessern und für ein weltweites Wachstum der Marke zu sorgen."Amber Hovious, VP of Marketing and Partnerships, Teamwork Commerce, sagte: "Wir bei Teamwork wissen, dass Wachstum und Erfolg für Einzelhändler wichtig sind und verstehen, dass jedes Unternehmen seine eigenen Bedürfnisse hat. Diese Partnerschaft ermöglicht es Einzelhändlern, ihre Fulfillment-Kapazitäten erheblich und nahtlos zu verbessern und so zuverlässige Abläufe zu gewährleisten, die langfristigen Erfolg bringen. Dies ermöglicht es Einzelhändlern, ihre Logistik zu rationalisieren und die Kosten zu optimieren, während sie gleichzeitig hochwertige Erlebnisse für die Verbraucher schaffen."Informationen zu Teamwork Commerce Teamwork Commerce ist ein flexibler Tech-Stack für Einzelhändler, der POS, OMS, Clienteling, Inventory Control und Reporting umfasst - ein Cloud-basiertes System, das ständig weiterentwickelt wird und modernste Technologie bereitstellt, die den Anforderungen der kontinuierlich evolvierenden Einzelhandelslandschaft gerecht wird. Mit der Omnichannel-Lösung von Teamwork erhalten Einzelhändler ein umfassenderes Verständnis für ihre Kunden, um ihnen mithilfe von unsichtbarer Technologie personalisierte Erlebnisse zu bieten. Weltweit vertrauen uns führende Einzelhändler wie Acne Studios, The Row, Asics, Princesse Tam Tam, Comptoir des Cotonniers und Moose Knuckles. Weitere Informationen unterwww.teamworkcommerce.comInformationen zu ShippyPro ShippyPro ist die All-in-One-Versandmanagementlösung für den globalen E-Commerce. Das Unternehmen wurde 2016 von Francesco Borghi und Lorenzo Rogai in Italien gegründet. Unsere Fulfillment-Technologie hilft Unternehmen jeder Größe in über 50 Ländern, den Versand, die Nachverfolgung und die Rücksendung von Bestellungen einfach zu verwalten, und bietet das Liefererlebnis, das Kunden von Online-Shops erwarten.Mit unserer Suite von Multi-Carrier-Versand-APIs und unserer Webplattform hilft ShippyPro Unternehmen, die Auftragsverwaltung zu automatisieren, ihre Versandbudgets zu überwachen und jedes Jahr Zeit und Geld zu sparen, indem wir die Effizienz aller Versandvorgänge verbessern.ShippyPro hat eine umfangreiche Logistikbibliothek aufgebaut, in der 180 lokale und globale Spediteure und 81 Vertriebskanäle nativ integriert sind. Dies ermöglicht Unternehmen einen schnellen Zugang zu neuen Versanddiensten und dient als wertvoller Beschleuniger für die globale Expansion und Omnichannel-Orchestrierung. Die Plattform ist in 5 Sprachen verfügbar (Englisch, Italienisch, Französisch, Spanisch und Deutsch).