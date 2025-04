DJ US/Bessent: Kein Kommentar zu Gesprächen von Trump und Xi

Von Tarini Parti

DOW JONES--US-Finanzminister Scott Bessent hat einen Kommentar zu der Frage abgelehnt, ob die USA und China in direkten Verhandlungen über die Zölle stehen und ob US-Präsident Donald Trump mit Chinas Präsident Xi in Kontakt war. "Sie haben eine andere Regierungsform", sagte Bessent bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus am Dienstag auf eine Frage, wonach chinesische Politiker gesagt haben sollen, sie seien nicht an Handelskonsultationen beteiligt. "Sie spielen mit einem anderen Publikum. Ich werde also nicht noch einmal darauf eingehen, wer mit wem redet." Auf die Frage, ob Trump und Xi miteinander gesprochen haben, sagte Bessent: "Karoline und ich haben viele Aufgaben im Weißen Haus. Die Telefonzentrale zu leiten, gehört nicht dazu."

