FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Finanzagentur des Bundes plant die Wiedereinführung siebenjähriger Bundesanleihen. Entsprechende Papiere sollen im zweiten Halbjahr angeboten werden, wie Tammo Diemer, Leiter der Finanzagentur, bei einem Treffen mit Frankfurter Wirtschaftsjournalisten am Montagabend sagte. Hintergrund ist, dass die Bundesregierung künftig stärker in Verteidigung sowie Infrastruktur investieren will und dafür mehr Schulden machen wird. Zuständig für die Abwicklung der nötigen Anleiheverkäufe ist die Bundesfinanzagentur. Um den nötigen Spielraum für zusätzliche Schulden zu schaffen, haben der Bundestag und der Bundesrat zuletzt das Grundgesetz geändert.

"Ich erwarte einen höheren Finanzierungsbedarf über einen längeren Zeitraum", sagte Diemer. Die Papiere seien für Anleger interessant, die eine etwas höhere Rendite als mit fünfjährigen Anleihen erzielen wollten. Siebenjährige Anleihen wurden in der Corona-Krise eingeführt. Im Jahr 2024 wurde die Neuausgabe wieder eingestellt. Man denke auch über die Ausgabe von Anleihen mit einer Laufzeit von fünfzig Jahren nach, sagte Diemer.

Die von der Bundesregierung aufgelegten Finanzpakete sind laut Diemer von internationalen Anlegern positiv aufgenommen worden. Bundesanleihen würden derzeit auch von der Verunsicherung um die US-Politik profitieren. Ausländische Anleger würden ihre Engagements in Anleihen aus der Eurozone schrittweise ausbauen./jsl/la/he