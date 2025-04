© Foto: Scheidle-Design - AdobeStock

Trotz der jüngsten Erholung an den Aktienmärkten nach der teilweisen Rücknahme von US-Zöllen mahnt einer der bekanntesten Bären der Wall Street zur Vorsicht. Peter Berezin, Chefstratege bei BCA Research, sieht nach wie vor erhebliche Gefahren für Anleger. In einer neuen Mitteilung erklärte Berezin: "Die Entscheidung von Präsident Trump, einen Teil der Zölle zurückzunehmen, hat die Wahrscheinlichkeit einer tiefen Rezession gesenkt. Dennoch sind Aktien nicht einmal auf eine milde Rezession vorbereitet. Das Risiko für Aktien tendiert klar nach unten." Berezin, der bereits 2022 gegen den Konsens richtig keine Rezession prognostizierte, hält weiterhin an seiner pessimistischen Einschätzung fest. …