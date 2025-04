Mainz (ots) -Zwei neue Feiertags-Dokus in der "hallo deutschland"-Reihe "Abenteuer Auswandern": Am Donnerstag, 1. Mai 2025, 17.10 Uhr, rückt der "Neuanfang in Florida" in den Blick und am Donnerstag, 29. Mai 2025, 17.15 Uhr, geht es um den "Neuanfang in Namibia". In Web und App des ZDF ist der "Neuanfang in Florida" ab Mittwoch, 30. April 2025, 18.00 Uhr, verfügbar, der "Neuanfang in Namibia" ab Mittwoch, 28. Mai 2025, 18.00 Uhr. "Neuanfänge" in Island, auf den Seychellen oder auf Jamaika sind bereits im ZDF zu streamen.Abenteuer Auswandern: Neuanfang in FloridaFlorida scheint vielen wie geschaffen für die Verwirklichung ihres American Dreams - auch in schwierigen politischen und gesellschaftlichen Zeiten. Strahlend weiße Strände, glitzernde Skylines, palmengesäumte Promenaden und 300 Sonnentage im Jahr wirken auf Auswanderer anziehend. 250.000 Deutsche haben in Florida eine neue Heimat gefunden. Eine von ihnen ist Katrin Eisenmann, die in Tampa, der drittgrößten Stadt Floridas, lebt. Die gebürtige Karlsruherin hat eine Marketingagentur für Influencer und betreut vor allem Frauen aus der Kosmetik- und Fashionbranche. 2020 ist sie während der Corona-Pandemie ausgewandert und hat in Florida ihr eigenes Business gegründet.In der "Abenteuer Auswandern"-Doku von Christian Leunig lernen die Zuschauerinnen und Zuschauer auch Auswanderin Judith Murillo kennen, die der Liebe wegen in die USA zog und mit ihrer Familie in dem kleinen Ort Loxahatchee nördlich der Metropole Miami an der Ostküste Floridas lebt und dort als Fitnesstrainerin arbeitet. Ebenfalls bei "Abenteuer Auswandern" dabei: Tommy Gätzel, der 2017 das erste Mal nach Florida ausgewandert war, nach drei Monaten zurückkehren musste und 2023 zurück in die Vereinigten Staaten kam. Heute ist er dort als "The German Handyman" gefragt - er repariert alles, was im Haushalt kaputt gehen kann.Über eine weitere "Abenteuer Auswandern"-Geschichte berichtet "hallo deutschland" in der Ausgabe am Dienstag, 13. Mai 2025, 17.10 Uhr im ZDF: Sandra Ruhland aus Crawinkel in Thüringen wohnt seit 2014 mit ihrer Familie in Englewood, West-Florida und hat ganz in der Nähe ihren Traum verwirklicht: ein eigenes Restaurant, in dem es typisch deutsches Essen gibt, wie US-Amerikaner es sich vorstellen - Bratwurst, Leberkäs und Schweinebraten.Abenteuer Auswandern: Neuanfang in NamibiaAtemberaubende Landschaften, endlose Weiten und eine einzigartige Tierwelt: Namibia im Südwesten Afrikas ist eines der am dünnsten besiedelten Länder der Welt. Das Gebiet des heutigen Namibia war von 1884 bis zum Ende des Ersten Weltkriegs eine deutsche Kolonie - noch heute sind circa 20.000 der gut drei Millionen Bewohner deutschstämmig.Die "Abenteuer Auswandern"-Doku von Maja Dielhenn, Susanne Schäfer und Barbara Radl stellt drei deutsche Auswanderer vor, die in Namibia einen Neuanfang gewagt haben: Svenja Külbs aus Limburg an der Lahn hat rund 180 Kilometer südöstlich der namibischen Hauptstadt Windhuk eine neue Heimat gefunden. Mit ihrem namibischen Mann und den Kindern lebt sie auf einer 10.000 Hektar großen Farm und züchtet Rinder und Schafe. Stephan Hock hat seine Wahlheimat Namibia mit kulinarischen Talenten erobert: Der ehemalige Verleger, Hobbykoch und Fastnachtsprinz zog 2007 mit seiner Familie nach Windhuk, wo er mit seiner Frau eine Lodge eröffnete und anfing, seine Gäste zu bekochen - heute gilt sein Restaurant als eine der Top-Adressen des Landes. Jana Backhaus-Tors hat sich in Swakopmund an der Atlantikküste niedergelassen. Die Autorin und Sprecherin schätzt ihr privilegiertes Leben dort, engagiert sich in ihrer neuen Heimat aber auch im Kampf gegen soziale Probleme, darunter mangelnde Bildung, hohe Arbeitslosigkeit und Kinderarmut. 