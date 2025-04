Schwalbach am Taunus/Berlin/München (ots) -Energiesparen ist eines der großen Themen unserer Zeit. Wie Konsumentinnen und Konsumenten das im Alltag schaffen können und so zum Klimaschutz beitragen, zeigen die Umweltschutzorganisation WWF Deutschland und die Waschmittelmarke Ariel mit ihrer Nachhaltigkeitsinitiative WirDrehenRunter. Am heutigen Dienstag, 29. April 2025, und am Mittwoch, 30. April 2025, können Münchnerinnen und Münchner von 8-15 Uhr am Waschpunkt Edelweißplatz, Tegernseer Landstraße 34, 81541 München, kostenlos bei 30 °C waschen. Viele Besucherinnen und Besucher überzeugen sich vor Ort, wie gut Kaltwäsche funktioniert und welche positiven Effekte das Runterdrehen der Waschtemperatur hat.Gabriele Hässig, Geschäftsführerin Kommunikation & Nachhaltigkeit P&G DACH, und Heike Vesper, WWF Vorständin Transformation Politik & Wirtschaft, sind vor Ort und führen Gespräche dazu, Alltagsroutinen neu zu definieren. Denn: Ressourcensparendes Handeln bedeutet auch, alte Routinen zu hinterfragen und neue Wege zu gehen.Seit dem Start der wissenschaftlich begleiteten Kampagne im Jahr 2022 haben die Menschen in Deutschland bereits mehr als 115.000 Tonnen CO2-Emissionen durch die Verringerung der Waschtemperatur eingespart. Die Temperatur beim Waschen auf 30 °C abzusenken, ist nur ein kleiner Dreh, und die Partner verfolgen weiterhin das Ziel, Kaltwaschen als neue Standardroutine zu etablieren.Pressekontakt:P&G, Unternehmenskommunikation, Sulzbacher Straße 40, 65824 Schwalbach/Ts. Victoria Bünemann, Tel. +49 174 6346-200, E-Mail: buenemann.v@pg.comWWF Deutschland, Reinhardtstr. 18, 10117 Berlin Jelena Admoni, Tel.: +49 30 311 777 423, E-Mail: jelena.admoni@wwf.deOriginal-Content von: Procter & Gamble GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13483/6022830