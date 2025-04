Straubing (ots) -Es sind nicht mehr viele, doch es gibt sie noch: Genossen, die sich mit SPD-Chefin Saskia Esken solidarisch zeigen. Die den Umgang der Partei mit Esken für "bodenlos" halten, wie Bayerns Juso-Chef Benedict Lang. Er meint mit Blick auf den Co-Vorsitzenden Lars Klingbeil, der in der schwarz-roten Koalition Finanzminister und Vizekanzler werden soll, der eine vergrößere seine Macht - und die Frau an der Spitze werde abgesägt. Ein Totschlagargument, das vor allem beim linken SPD-Flügel sehr beliebt ist. Doch in diesem Fall läuft es ins Leere. Es handelt sich nicht um ein Männer-Frauen-Ding. Wenn man die Leute fragt, wer ihnen in Ampel-Zeiten am meisten auf die Nerven gegangen ist, ist Eskens Name einer von denen, die am häufigsten genannt werden.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6022828