Shanghai (ots/PRNewswire) -CMG-NewsDer chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat am Dienstag die Großmodell-Innovations-Industriezone "Mo Su Kong Jian" inspiziert.Dabei informierte sich Xi Jinping über die Entwicklung der KI-Industrie in Shanghai durch kurze Videofilme, besuchte eine Ausstellung von Großmodellprodukten und hörte sich Informationen über die entsprechende technologische Forschung, Produktion und den Betrieb der jeweiligen Unternehmen an.Xi lobte die Leistungen Shanghais bei der energischen Entwicklung der KI. Er wies darauf hin, dass sich die Entwicklung der KI-Technologie beschleunigt habe und in eine Phase der sprunghaften Entwicklung eingetreten sei. Er sagte, Shanghai solle die Erfolgserfahrungen gut zusammenfassen und die Forschung intensivieren, um eine führende Rolle bei der Entwicklung und Verwaltung von KI zu spielen und beispielhafte Auswirkungen zu erzielen.Darüber hinaus informierte sich Xi Jinping in einem Geschäft für KI-Produkte über die Funktionen der Produkte und die Marktsituation. Er testete selbst die Funktionen der KI-Brille. Xi sagte, dass die Entwicklung von KI eine breite Perspektive habe. Die politische Unterstützung und die Ausbildung von Fachkräften sollten verstärkt werden, um noch mehr sichere und zuverlässige Qualitätsprodukte zu entwickeln.Anschließend besuchte Xi Jinping die New Development Bank (NDB) in Shanghai und traf mit deren Präsidentin Dilma Rousseff zusammen.Xi betonte, dass die NDB als erste multilaterale Entwicklungsinstitution, die von Schwellen- und Entwicklungsländern gegründet und geleitet werde, bereits zu einem goldenen Symbol der Zusammenarbeit im globalen Süden und zu einer aufstrebenden Macht im internationalen Finanzsystem geworden sei.Xi betonte, dass die BRICS-Zusammenarbeit in eine Phase der qualitativen Entwicklung eingetreten sei und auch die NDB ein zweites "goldenes Jahrzehnt" der qualitativen Entwicklung einläuten werde. China werde die Arbeit und Entwicklung der NDB weiterhin unterstützen und sei bereit, die Projektzusammenarbeit mit der NDB zu verstärken, sich auf eine grüne, innovative und nachhaltige Entwicklung zu konzentrieren und konkretere Kooperationsergebnisse zu erzielen.