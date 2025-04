DJ Weltbank sieht fallende Rohstoffpreise wegen Zöllen

Von Paul Hannon

DOW JONES--Die Rohstoffpreise werden nach Einschätzung der Weltbank in diesem und im nächsten Jahr stark fallen, weil die steigenden Zölle zu einer Verlangsamung der Weltwirtschaftsentwicklung führen. Das verringere zwar den Inflationsdruck, werde aber viele arme Länder hart treffen, erklärte die Weltbank am Dienstag. In einem Bericht der Weltbank heißt es, dass der erwartete Preisrückgang die volatilste Periode seit den 1970er Jahren abschließen wird. Die Jahre ab 2020 seien durch ein Auf und Ab der Rohstoffpreise gekennzeichnet, das kürzer und heftiger ausfalle als in den meisten Jahren des letzten halben Jahrhunderts üblich. Die Aussichten für die Weltwirtschaft hätten sich eingetrübt, seit US-Präsident Donald Trump begonnen habe, Zölle auf Importe aus einer Vielzahl von Ländern zu erheben. Die meisten Ökonomen haben ihre Prognosen für dieses Jahr gesenkt, und die Weltbank erklärte, dass bei einem Wachstum der Weltwirtschaft von 2,3 Prozent (Konsensprognose) die Rohstoffpreise wahrscheinlich um 12 Prozent fallen werden, mit einem weiteren Rückgang von 5 Prozent im Jahr 2026.

Im Januar, bevor die Erhöhung der US-Zölle bekannt gegeben wurde, prognostizierte die Weltbank ein Wirtschaftswachstum von 2,7 Prozent. Einige der größten Rückgänge werden bei den Energiepreisen erwartet, die in diesem Jahr um 17 Prozent und 2026 um 6 Prozent sinken sollten. Nach Angaben der Weltbank ist dies auf eine Kombination aus schwächerer Nachfrage aufgrund des schwächeren Wirtschaftswachstums und einem erwarteten Anstieg des Angebots zurückzuführen: Rohöl der Sorte Brent dürfte im Durchschnitt 64 US-Dollar je Barrel kosten, 17 Dollar weniger als im vergangenen Jahr. Für 2026 sei dann ein weiterer Rückgang auf 60 Dollar zu erwarten. Die Weltbank geht davon aus, dass das Ölangebot in diesem Jahr um 1,2 Millionen Barrel pro Tag zunehmen sollte, wobei Brasilien, Kanada und Guyana die Produktion etwas stärker steigern dürften als die Mitglieder der Opec.

Im Gegensatz dazu werden die Preise für Erdgas in diesem Jahr steigen, obwohl dies hauptsächlich auf einen Anstieg in den ersten drei Monaten des Jahres zurückzuführen sei. "Die Risiken für die Rohstoffpreisprognosen sind eher nach unten gerichtet", so die Weltbank. "Eine unerwartet starke Abschwächung des globalen Wachstums - bedingt durch eine Verschlechterung der Handelsbeziehungen oder eine anhaltende Verschärfung der finanziellen Bedingungen - könnte die Nachfrage nach Rohstoffen, insbesondere nach Industrieprodukten, weiter drücken.

Die Weltbank schätzt, dass der prognostizierte Rückgang der Rohstoffpreise die weltweite Inflationsrate in diesem Jahr um 0,35 Prozentpunkt senken könnte. In einer Rede am Dienstag nannte Piero Cipollone, Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank, die sinkenden Rohstoffpreise als einen Grund für die Annahme, dass höhere Zölle "sich sogar als desinflationär für den Euroraum erweisen könnten". Starke Preisrückgänge werden jedoch das Wachstum in den vielen armen Ländern weiter schwächen, die auf Rohstoffe angewiesen sind, um Exporteinnahmen und Arbeitsplätze zu schaffen. "Wir erleben derzeit die höchste Preisvolatilität seit mehr als 50 Jahren", sagte Indermit Gill, der Chefökonom der Weltbank.

Die Weltbank warnte, dass angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen den großen Volkswirtschaften die Rohstoffpreise durch Exportbeschränkungen und höhere Einfuhrzölle beeinträchtigt werden könnten, während der Klimawandel auch die Verfügbarkeit einiger Rohstoffe verringern könnte. "Geopolitische Spannungen könnten aufflammen und die Preise in die Höhe treiben, insbesondere wenn die Versorgung mit Rohstoffen unterbrochen wird", so der Bericht. "Extreme Wetterereignisse könnten bei einer Reihe von Agrar- und Energierohstoffen zu Preisspitzen führen.

