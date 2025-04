Berlin (ots) -Vom 8. bis 10. Mai 2025 feiert der Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker (ADKA) e.V. in Berlin seinen 50. Jubiläumskongress. Anlässlich dieses besonderen Ereignisses setzt der Verband ein deutliches Zeichen für die Zukunft der Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) im Krankenhaus und die Rolle der Krankenhausapotheker*innen in der Patientenversorgung.Unter dem Motto "Tradition und Innovation - Krankenhausapotheken am Puls der Zeit" diskutieren Expert*innen aus Wissenschaft, Praxis, Industrie und Politik beim wissenschaftlichen Jahreskongress neue und bewährte Konzepte zur Stärkung der AMTS in deutschen Kliniken. Dabei wird deutlich: Krankenhausapotheker*innen sind ein unverzichtbarer Bestandteil sicherer, patientenorientierter Versorgung.Daraus ergibt sich ein klarer Handlungsauftrag: Die ADKA ruft die neue Bundesregierung mit Nachdruck dazu auf, die Rahmenbedingungen für die Arzneimittelversorgung im Krankenhaus grundlegend zu verbessern. Drei zentrale Forderungen stehen dabei im Fokus:- Krankenhausapotheken strukturell stärken: Krankenhausapotheken müssen als Strukturmerkmal in die Leistungsgruppen der Krankenhäuser aufgenommen und gesetzlich gestärkt werden, um eine sichere Versorgung aller Patient*innen, die in oder an einem Krankenhaus behandelt werden, zu ermöglichen.- Stationsapotheker*innen gesetzlich verankern: Die verbindliche Integration von Stationsapotheker*innen in Klinikprozesse und AMTS-Konzepte ist essenziell für die Patientensicherheit. Ihre Leistungen können auch telepharmazeutisch erbracht werden.- Belieferungspflicht auf Krankenhäuser ausweiten: Die gesetzliche Verpflichtung zur Arzneimittelbelieferung durch die pharmazeutische Industrie muss auf Krankenhäuser ausgedehnt werden, um die Versorgungssicherheit zu verbessern."Unser Jubiläum steht für weit mehr als 50 Jahre Engagement, Kompetenz und Fortschritt in der Krankenhauspharmazie. Jetzt ist der Zeitpunkt, die Zukunft der Arzneimittelversorgung im Krankenhaus gemeinsam mit der Politik zu gestalten", erklärt Kim Green, Präsident der ADKA. Green ist noch amtierender Präsident der ADKA und wird am 09.05.2025 turnusgemäß durch seinen Nachfolger Dr. Jochen Schnurrer abgelöst.Ein zentrales Thema des Kongresses ist auch das sogenannte Closed Loop Medication Management (CLMM), das als digital gestützter, geschlossener Prozess die Medikationssicherheit erheblich verbessert. Krankenhausapotheken und Stationsapotheker*innen spielen hierbei eine Schlüsselrolle, da sie durch digitale Systeme und Schnittstellen von der Verordnung bis zur Applikation die Arzneimitteltherapie engmaschig begleiten und kontrollieren können.Der 50. Jubiläumskongress der ADKA in Berlin macht einmal mehr deutlich: Krankenhausapotheker*innen sind Treiber von Innovation und Garanten für eine qualitativ hochwertige und sichere Patientenversorgung. Die ADKA appelliert an die neue Bundesregierung, die entscheidenden Weichen für eine zukunftsorientierte Krankenhauspharmazie jetzt zu stellen.Programm und Anmeldung zum Kongress unter: www.adka-kongress.deDer Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker (ADKA) e.V. vertritt die Interessen von mehr als 90% der in Deutschland tätigen Krankenhausapotheker*innen. Er ist zugleich Berufsverband und wissenschaftliche Fachgesellschaft.Ausdrückliches Ziel der ADKA ist die wirksame, sichere und wirtschaftliche Arzneimitteltherapie aller Patient*innen, die in deutschen Krankenhäusern behandelt werden. Die ADKA setzt sich dafür ein, die Qualität der Arzneimitteltherapie im Krankenhaus und an den Sektorengrenzen kontinuierlich zu optimieren, Risiken zu minimieren und für die Patient*innen ein größtmögliches Maß an Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) zu erreichen.Pressekontakt:Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker (ADKA) e.V.Alt-Moabit 96 | 10559 BerlinChristopher Jürgens | GeschäftsführerMail: gs@adka.deTelefon: 030/3980 8752Alle Informationen unter www.adka.deOriginal-Content von: ADKA Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54292/6022841