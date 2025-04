Hamburg (ots) -Die Sparda-Bank Hamburg eG befindet sich auf Wachstumskurs und zieht eine positive Bilanz für das abgelaufene Geschäftsjahr. Der Jahresüberschuss erhöhte sich auf rund 6,6 Millionen Euro, was einer Steigerung von rund 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. "Wir freuen uns über das gute Ergebnis und danken unseren Kundinnen und Kunden für das Vertrauen. Die gute Entwicklung stärkt unseren Wachstumskurs und zeigt, dass unser genossenschaftliches Geschäftsmodell gerade in den aktuellen Zeiten gefragter ist, denn je", sagt Stephan Liesegang, Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank Hamburg. "Werte wie Verlässlichkeit und Gemeinschaft sowie ein faires Preis-Leistungsverhältnis werden von den Menschen zu Recht als hohes Gut angesehen." Im vergangenen Jahr wurde die Sparda-Bank Hamburg vom Deutschen Institut für Service-Qualität und dem Nachrichtensender ntv erneut mit dem Deutschen Fairness-Preis ausgezeichnet.Bilanzsumme ausgebaut, positive Entwicklung der KundeneinlagenDie Bilanzsumme konnte im Jahr 2024 deutlich ausgebaut werden und erhöhte sich um 7,5 Prozent auf 5,2 Milliarden Euro. Die Kundeneinlagen stiegen um 5,4 Prozent auf 4,6 Milliarden Euro. Insbesondere die Zinsangebote bei den kurzfristigen Termineinlagen mit Laufzeiten zwischen 6 Monaten und 2 Jahren entwickelten sich positiv. Neben zahlreichen Bestandskunden, die ihr Geld sicher und mit festem Zins angelegt haben, haben auch viele Neukunden die Angebote genutzt und sind zur Sparda-Bank Hamburg gewechselt.Wachstum im KundenkreditgeschäftDie bilanziellen Kundenkreditbestände stiegen im Jahr 2024 um 4,1 Prozent auf insgesamt 2,6 Milliarden Euro. Die Neubewilligungen im Baufinanzierungsgeschäft entwickelten sich positiv und erreichten ein Volumen in Höhe von 406 Millionen Euro (Vorjahr 249 Millionen Euro). "Unser norddeutsches Geschäftsgebiet mit Hamburg als Metropolregion ist hoch attraktiv und hat eine entsprechend hohe Anziehungskraft", so Stephan Liesegang. "Gemeinsam mit unserer Immobilientochter Sparda Immobilien begleiten wir die Menschen auf ihrem Weg in das eigene Zuhause. Vom Finden der Immobilie über die Einbindung von Fördermitteln bis hin zum Finanzieren und Absichern des neuen Zuhauses bieten wir unseren Kundinnen und Kunden einen umfassenden Service."Wachsendes FondsgeschäftDas Fondsgeschäft hat sich im Jahr 2024 positiv entwickelt. Der Fondsbestand der Kundinnen und Kunden beim genossenschaftlichen Partner Union Investment hat sich unter Berücksichtigung der Kurswertänderungen um 199 Millionen Euro auf rund 1,3 Milliarden Euro erhöht.Gesellschaftliches EngagementMit rund einer Million Euro hat die Sparda-Bank Hamburg im Jahr 2024 gemeinnützige Institutionen in ihrem Geschäftsgebiet unterstützt. "Als norddeutsche Genossenschaftsbank identifizieren wir uns mit Hamburg, Schleswig-Holstein und Nordniedersachsen. Wir übernehmen Verantwortung für die Region, in der wir leben und haben im Jahr 2024 mehr als 100 Initiativen aus den Bereichen Soziales, Nachhaltigkeit und Sport gefördert. Unser Dank gilt an dieser Stelle unseren Gewinnsparerinnen und Gewinnsparern, die unser Engagement als starke Gemeinschaft Jahr für Jahr ermöglichen", sagt Stephan Liesegang.Ergebnis deutlich gesteigertDer Zinsüberschuss erhöhte sich im Jahr 2024 um 9,6 Millionen Euro auf 75,1 Millionen Euro. Auch der Provisionsüberschuss konnte deutlich gesteigert werden und erhöhte sich auf rund 22,1 Millionen Euro (Vorjahr: 18,7 Millionen Euro). Das Eigenkapital sowie die Rücklagen der Bank konnten stark ausgebaut werden. Der Jahresüberschuss erhöhte sich im Jahr 2024 auf 6,6 Millionen Euro (Vorjahr: 6,0 Millionen Euro).Ausblick"Das erfolgreiche Jahr 2024, in welchem wir alle strategischen Ziele erreicht haben, bestätigt uns auf unserem Wachstumskurs. Wir werden unser qualitatives Wachstum im Jahr 2025 ausbauen und unsere Positionierung als mitgliederstärkste Genossenschaftsbank Norddeutschlands weiter stärken", erläutert Stephan Liesegang die Ziele für die kommenden Monate. "Hierbei setzen wir auch in Zukunft auf moderne digitale Services sowie die persönliche Beratung in unseren Filialen. Im Unterschied zu vielen Wettbewerbern werden wir die Zahl unserer Filialstandorte nicht reduzieren, sondern wie bereits im vergangenen Jahr in unsere Standorte investieren."Daten und Fakten zur Sparda-Bank Hamburg eGMit einer Bilanzsumme von 5,2 Milliarden Euro, rund 265.000 Kundinnen und Kunden sowie etwa 210.000 Mitgliedern ist die Sparda-Bank Hamburg die mitgliederstärkste Genossenschaftsbank in ihrem norddeutschen Geschäftsgebiet.Als innovatives Kreditinstitut bietet die Sparda-Bank Hamburg moderne, digitale Bankdienstleistungen und ist in Hamburg, Schleswig-Holstein und Nord-Niedersachsen mit 19 Filialen und persönlicher Beratung für ihre Mitglieder vor Ort. Darüber hinaus engagiert sich die auf das Privatkundengeschäft spezialisierte Bank in ihrer Region und fördert zahlreiche gemeinnützige Institutionen und Initiativen. 2024 wurde die Sparda-Bank Hamburg vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) und dem Nachrichtensender ntv mit dem Deutschen Fairness-Preis ausgezeichnet.