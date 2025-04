EQS-News: Haier Smart Home Co.,Ltd. / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

Haier Smart Home veröffentlicht Zahlen für Q1 2025: Stabiles Wachstum und verbessertes Kundenerlebnis durch KI-gestützte Innovation



Haier Smart Home veröffentlicht Zahlen für Q1 2025: Stabiles Wachstum und verbessertes Kundenerlebnis durch KI-gestützte Innovation Gesamtumsatz um 10,1 % gegenüber Vorjahr auf RMB 79,12 Mrd. gewachsen (Q1 2024: RMB 71,89 Mrd. (angepasst))

Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit belief sich auf RMB 2,28 Mrd.

Auslandsumsatz stieg um 12,6 % gegenüber Vorjahr, was eine Widerstandsfähigkeit angesichts globaler Herausforderungen unterstreicht Qingdao / Shanghai / Hong Kong / Frankfurt, 29. April 2025 - Haier Smart Home Co., Ltd. ("Haier Smart Home" oder "das Unternehmen", D-share 690D.DE, A-share 600690.SH, H-share 06690.HK), ein weltweit führender Anbieter von Smart-Home-Lösungen, hat heute seine Zahlen für das erste Quartal 2025 veröffentlicht. Im ersten Quartal 2025 setzte das Unternehmen sein Wachstum aus dem Jahr 2024 fort und konnte den Gesamtumsatz um 10,1 % gegenüber dem Vorjahr auf RMB 79,12 Mrd. steigern. Der den Eigentümern der Muttergesellschaft zurechenbare Nettogewinn belief sich auf RMB 5,49 Mrd. - ein Plus von 15,1 %. Bereinigt um einmalige Posten erhöhte sich der den Eigentümern der Muttergesellschaft zurechenbare Nettogewinn um 15,6 % auf RMB 5,36 Mrd. Der Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit verbesserte sich auf RMB 2,28 Mrd., was eine Steigerung von 15,1 % gegenüber dem Vorjahr darstellt. Optimierung des Produkt-Mixes stärkt Führungsposition im High-End-Segment; Casarte wächst um 20 % gegenüber dem Vorjahr

Im ersten Quartal 2025 blieb die chinesische Haushaltsgeräteindustrie dank staatlicher Subventionen und Innovation weiterhin resilient. Haier Smart Home setzte seine Strategie fort, hochwertige Product Suites (Produktpakete) zu vermarkten, und passte sich dabei den Trends in den Bereichen Gesundheit, Komfort, Energieeffizienz und Smart-Technologien an. Im Segment der Kühlgeräte erreichten Modelle mit einem Preis von über RMB 10.000 einen Offline-Marktanteil von 64 %, was einem Anstieg von 10 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr entspricht, während Ultra-Premium-Modelle über RMB 20.000 ihren Marktanteil von 85 % halten konnten. Im Segment Wasseraufbereitung brachte Haier mehrere High-End-Produkte auf den Markt, darunter WLAN-fähige elektrische Warmwasserbereiter mit Doppeltank, Gas-Brennwertkessel mit OpenTherm-Funktion, integrierte Wärmepumpen und Boiler mit Heizspirale. Diese Angebote führten zu einem Anstieg der Einzelhandelsumsätze um 264 % gegenüber dem Vorjahr. Casarte blieb mit einem Umsatzwachstum von über 20 % gegenüber dem Vorjahr auf dem inländischen Markt weiterhin stark. In der Kategorie Klimaanlagen belegte das Wandgerät Casarte Star Pleasure (Exklusive-Edition) mit bidirektionaler Temperaturausgleichstechnologie im ersten Quartal 2025 mit 27.000 verkauften Einheiten den zweiten Platz in seinem Preissegment. Das Standgerät mit dualem, unabhängigen Steuersystem verzeichnete einen Absatz von 10.000 Einheiten und belegte damit den Spitzenplatz in seinem Preissegment. Der Einsatz von KI eröffnet neue Möglichkeiten für Smart Living Angebote

Um das Kundenerlebnis zu verbessern, hat Haier Smart Home den Einsatz von KI mit Hochdruck vorangetrieben. Auf der AWE 2025 (Appliance & Electronics World Expo in Shanghai) stellte das Unternehmen seine "AI Vision"-Technologie vor, mit der intelligente Haushaltsgeräte nicht nur Sprachbefehle verarbeiten, sondern auch ihre Umgebung visuell interpretieren können. Damit rückt die Verwirklichung der autonomen Haushaltsführung einen Schritt näher. Die Integration der Szenario-basierten KI von SAN YI NIAO ermöglicht die Schaffung personalisierter und intelligenter Wohnwelten. Robustes Auslandsgeschäft mit einem Umsatzwachstum von 12,6 % gegenüber dem Vorjahr

Im ersten Quartal 2025 zeigte Haier Smart Home dank seines globalen F&E-Netzwerks und der fortschreitenden Digitalisierung eine starke Widerstandsfähigkeit im Zuge der globalen wirtschaftlichen Herausforderungen. Das Unternehmen baute seine Präsenz in Schwellenländern weiter aus und stärkte seine lokalen Produktionskapazitäten, um die Stabilität der regionalen Lieferkette zu verbessern: Nordamerika: Der Umsatz mit High-End-Marken verzeichnete ein zweistelliges Wachstum, während sich der Umsatz im Bereich HVAC (Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik) im Vergleich zum Vorjahr sogar verdreifachte.

Europa: Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 31,4 % (einschließlich Carrier Refrigeration Benelux B.V.). Die Waschmaschinenserie X11 belegte den ersten Platz im Segment über EUR 1.000, während Drei- und Mehrtür-Kühlschränke einen Marktanteil von über 50 % erreichten und damit ihre führende Position behaupteten.

Schwellenländer: Das robuste Wachstum setzte sich fort, der Umsatz stieg insgesamt um über 20 %. Nach Regionen betrachtet wuchs Südasien um mehr als 30 %, Südostasien um über 20 % und der Nahe Osten und Afrika um mehr als 50 % gegenüber dem Vorjahr. Produktinnovation und Effizienzsteigerung durch digitale Transformation

Im ersten Quartal 2025 hat die Umsetzung von Digitalisierungsprozessen die operative Effizienz und Profitabilität von Haier Smart Home weiter verbessert. Maßnahmen zur Transformation des Einzelhandels, darunter digitales Bestandsmanagement und digitales Marketing, führten zu Verbesserungen beim Lagerumschlag, der Logistikeffizienz und dem Marketing-ROI. Dadurch konnte die Vertriebskostenquote gegenüber dem Vorjahr um 0,1 Prozentpunkte auf 9,6 % und die Verwaltungskostenquote um 0,1 Prozentpunkte auf 3,1 % gesenkt werden. Mithilfe seiner KI-gestützten Cloud-Plattform stärkte Haier Smart Home die Kundenbindung und beschleunigte die gemeinsame Produktentwicklung, was zu schnelleren Innovationen und intelligenten, verbraucherorientierten Lösungen führte. Der Q1 Bericht 2025 zum 31. März 2025 ist online unter https://smart-home.haier.com/en/ (in englischer Sprache) verfügbar. IR Kontakt:

T: +49 (0) 89 1250903 35 Über Haier Smart Home Co., Ltd.: Haier ist ein weltweit führender Hersteller von Haushaltsgeräten mit Schwerpunkt auf Smart-Home-Lösungen und kundenindividueller Anfertigung. Haier Smart Home Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt eine große Bandbreite von Haushaltsgeräten. Dazu gehören Kühlschränke, Gefrierschränke, Waschmaschinen, Klimaanlagen, Wassererhitzer, Küchengeräte sowie kleine Haushaltsgeräte und ein umfangreiches Angebot an intelligenten Haushaltsgeräten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über führende Haushaltsmarken wie Haier, Casarte, Leader, GE Appliances, Candy, AQUA und Fisher & Paykel. Haier Smart Home Co., Ltd. hat die Smart Home Experiential Cloud auf dem chinesischen Markt eingeführt, die Haushalte, Benutzer, Unternehmen und Ökosystempartner miteinander verbindet, welche die Integration von Haiers Online, Offline und Micro-Store Geschäften erleichtert und die Interaktion der Nutzer unterstützt, um das Nutzererlebnis weiter zu optimieren.



