NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Dienstag etwas zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,18 Prozent auf 112,12 Punkte. Die Rendite fiel auf 4,22 Prozent.

Weiterhin dominiert die Zollpolitik der US-Regierung. An den Märkten ist die Hoffnung gewachsen, dass US-Präsident Donald Trump jetzt mehr Rücksicht auf die Finanzmärkte legt. Schließlich spiegelt sich die Unsicherheit immer mehr auch in Konjunkturdaten wider. So hat sich die Stimmung der Verbraucher in den Vereinigten Staaten im April den fünften Monat in Folge eingetrübt. Der Rückgang war noch deutlicher als von Volkswirten erwartet. Die Erwartungen der Verbraucher sanken sogar auf den niedrigsten Stand seit Oktober 2011.

Im weiteren Wochenverlauf werden weitere wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Besonders beachtet werden dürften am Mittwoch die Zahlen zum Wirtschaftswachstum im ersten Quartal und am Freitag der Arbeitsmarktbericht. Entscheidender dürfte jedoch die weitere Entwicklung im Zollkonflikt sein./jsl/he