Die norwegische Fährgesellschaft Norled hat Norwegian Electric Systems (NES) einen Auftrag über die Lieferung von drei 4-MW-Onshore-Ladestationen erteilt. Die MCS-Lösung soll in drei verschiedenen Häfen in Norwegen installiert werden. Die Ladestationen sind Gleichstrom-Ladegeräte, die auf dem Megawatt Charging System (MCS) basieren. Sie werden also den neuen proprietären MCS-Ladestecker anbieten und sollen gegen Ende 2026 installiert werden. Die ...

